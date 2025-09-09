Afrique: Energie et Mines - Rôle des entreprises du secteur dans la dynamique de la coopération avec les pays africains

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, a souligné, lundi à Alger, l'importance du rôle des entreprises relevant du secteur dans le renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et les pays africains.

M. Arkab s'exprimait lors de sa visite aux stands de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) organisée au Palais des expositions, du 4 au 10 septembre, en marge de la cérémonie de signature d'un mémorandum d'intentions d'investissement entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et la société égyptienne "El Sewedy Electric".

A cette occasion, M. Arkab a mis l'accent sur l'importance de promouvoir les produits nationaux et de valoriser leurs capacités compétitives ainsi que les expertises accumulées des entreprises productrices, estimant que la participation algérienne à cette foire constitue une opportunité pour mettre en lumière le potentiel des entreprises nationales et de consolider la position de l'Algérie en tant que pôle économique et d'investissement de premier plan au niveau continental.

Le ministre d'Etat a également appelé à mettre à profit cet événement stratégique pour accéder aux marchés africains et établir des partenariats prometteurs, à même d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

En visitant plusieurs stands d'entreprises nationales, M. Arkab a salué la qualité des services et des produits algériens exposés, affirmant que cette foire constitue un espace central pour renforcer la coopération économique continentale et concrétiser les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), au service de l'intégration africaine, notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines et du développement industriel durable.

A cet égard, M. Arkab a mis en avant le rôle central joué par les entreprises du secteur, soulignant que "Sonatrach demeure un acteur stratégique sur la scène énergétique africaine, grâce à sa vaste expérience et son solide réseau de relations".

Il a ajouté que Sonelgaz a consolidé sa position en tant qu'acteur clé en Afrique et dans la région méditerranéenne, grâce à ses capacités dans la production d'équipements, l'ingénierie, la réalisation d'installations énergétiques et la numérisation.

Quant au groupe Sonarem, "ses efforts en matière de valorisation des ressources minières sont devenus un pilier essentiel pour le développement d'industries de transformation avancées, contribuant au développement local durable et soutenant l'économie nationale via l'exportation", selon le ministre d'Etat.

Avant cette visite, M. Arkab, accompagné du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'intentions d'investissement entre l'AAPI et la société "El Sewedy Electric Algérie", visant la réalisation de dix usines et d'autres infrastructures, pour un investissement total estimé à 2,5 milliards de dollars, et ce, en présence du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

A cette occasion, le ministre d'Etat a indiqué que cette initiative d'investissement représente "une valeur ajoutée pour l'économie nationale" soulignant que "l'Etat accorde un intérêt particulier au soutien des partenariats qui renforcent le contenu local, élargissent l'intégration nationale et incitent les entreprises à s'ouvrir davantage sur les marchés africains".