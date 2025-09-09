Sénégal: Bounkiling - Plus de 150 enfants circoncis

À l'occasion du premier camp de circoncision tenu dans le Bounkiling, plusieurs enfants ont été regroupés et circoncis. En marge de cette initiative, des salles de classe ont été peinte et des filles de cette localité dotées en Kits scolaire.

En cette période de grandes vacances scolaires, plusieurs localités de la région de Sédhiou initient des circoncisions d'enfant en masse. La commune de Bounkiling n'a pas dérogé à cette règle. Cette localité organise, lundi 8 septembre, un camp de circoncision pour une durée de deux semaines. Cette activité est soutenue par Médecine pour la solidarité (Medisol) international, une organisation créée en 2003, par Dr Rose Wardini.

Ainsi, à travers cette pratique que mène l'organisation depuis 25 ans, près de 150 enfants ont été circoncis. « C'est un acte que nous avons vulgarisé dans toutes les régions où nous nous déployons au chevet des populations », a réagi le Docteur Rose Wardini, président de medisol. Cet événement a mobilisé toutes les forces vives de la culture (mandingue et Diola). « Nous avons dépêché une équipe médicale, mais aussi des médicaments. Nous allons pérenniser cette activité », a -t-elle confié.

Le sous-préfet adjoint de Diaroumé, Sadibou Mané a invité les parents a profité de cette initiative pour circoncire les enfants. « Beaucoup de monde n'ont pas les moyens pour circoncire et bien entretenir les enfants », a soutenu Sadibou Mané, adjoint au sous-préfet de Diaroumé.

Des kits scolaires aux filles

Medisol a aussi distribué des kits scolaires aux filles. L'organisation qui s'est lancée dans l'éducation intervient aussi dans la politique de résorption d'abris provisoires dans les régions., Medisol a en à croire Dr Wardini, déjà appuyé le village de Mangoulene (Bignona), les parcelles assainies (Dakar). « Nous voulons inaugurer quatre classes à Guinguinéo. Elles sont presque en fin de construction », a-t-elle informé.

Embouchant la même trompette, Sadibou Mané a précisé que la porte de l'arrondissement est ouverte à Medisol afin d'apporter sa contribution à cette initiative zéro abri provisoire initiée par le chef de l'État d'ici à 2029. Il a dans la même veine invité Medisol à accompagner la commune de Bounkiling dans sa volonté de sécuriser les établissements scolaires en érigeant des murs de clôtures.