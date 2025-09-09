Sénégal: Hydrocarbures - Les projections pour 2025 revues à la hausse de 4 millions de barils

Au mois d'août 2025, selon le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, 2,90 millions de barils de pétrole ont été produits et commercialisés, ce qui a relevé les projections annuelles.

Au cours du mois d'août, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, représentant un volume total de 2,90 millions de barils. Ainsi, à la lumière de ces performances, les projections initiales pour 2025, estimées à 30,53 millions de barils, ont été révisées à la hausse pour atteindre 34,5 millions. Cette progression traduit la robustesse des extractions opérationnelles et la bonne tenue des puits.

Ces données sont fournies par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Concernant le gaz, deux cargaisons de gaz naturel liquéfié (Gnl) ont été finalisées ce mois-ci, représentant un volume total de 337.966 mètres cubes (m³). Parallèlement, les opérations de mise en service des installations se poursuivent à bord du Fpso, avec pour objectif une montée progressive en capacité de production. Le pays a entamé l'exploitation des hydrocarbures le 11 juin 2024. Le pétrole a rapporté une valeur financière de 1.536 milliards de FCfa, dont environ 67 milliards de FCfa pour l'État du Sénégal.

Sur le plan global, la production cumulée depuis le début de l'exploitation est de plus de 40 millions de barils, dont 37,35 millions ont été commercialisés. Les principaux clients des exportations pétrolières sénégalaises sont la Chine, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et Oman. Après les premières découvertes en 2014, le pays a entamé la production le 11 juin 2024 avec le gisement de Sangomar.

En 2024, la production annuelle de Sangomar s'est élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant ainsi l'objectif initial de 11,7 millions de barils. Sangomar présente une capacité de 100.000 barils par jour, avec un potentiel de 60 à 100 millions de pieds cubes de gaz. La phase 1 du développement de Sangomar comprend 23 puits.