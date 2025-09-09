Sénégal: Formation professionnelle - Le 3Fpt initie une nouvelle plateforme numérique pour l'enrôlement

Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), Dr Babo Amadou Bâ a procédé, hier, au lancement d'une nouvelle plateforme numérique dédiée à la gestion des bons de formation initiale (Bfi). Cet outil vise à moderniser les offres de formation, l'enrôlement des demandeurs ainsi que la gestion administrative.

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) a présenté, hier, lors d'un atelier à Dakar, sa nouvelle plateforme de dépôt en ligne. Une innovation numérique visant à simplifier l'inscription aux offres de formation, l'enrôlement des demandeurs et la gestion administrative, tout en renforçant la transparence et l'accessibilité des services. Selon le directeur général du 3Fpt, Dr Babo Amadou Bâ, qui présidait la cérémonie, cette nouvelle plateforme numérique d'inscription des offres de formation et d'enrôlement vise à rendre les procédures transparentes et accessibles à tous.

Il a rappelé que les années précédentes, l'enrôlement se faisait dans les pôles emploi des jeunes et des femmes dans les 46 départements du Sénégal. « Ces inscriptions se faisaient dans des conditions très difficiles pour les demandeurs. Mais avec la digitalisation intégrale de l'ensemble de nos procédures entamées cette année, les demandeurs n'auront plus à subir toutes ces péripéties », indique Dr Babo Amadou Bâ.

À Travers ce nouvel outil, il s'agira, dit-il, de permettre aux établissements de pouvoir enregistrer leurs offres de formation à partir de l'outil. « Cette plateforme est conçue pour offrir une solution moderne, rapide et efficace, permettant à chacun de bénéficier d'un accompagnement sur mesure », a expliqué le directeur général. Les jeunes pourront également s'enrôler en ligne à partir du 24 septembre avec leur smartphone, leur tablette où qu'ils soient et bénéficier d'un bon de formation.

D'après Dr Babo Amadou Ba, cette innovation permettra aussi au 3Fpt de suivre la qualité de prestation pour s'assurer de sa transparence. Concernant le nombre de bons à offrir cette année, le directeur général du 3Fpt affirme que tout dépendra de l'enrôlement des demandeurs, mais il est prévu d'offrir 5.000 bons de formation initiale. En plus, 5.000 autres bons seront également renouvelés. Le directeur général a, par ailleurs, insisté sur la labélisation des établissements de formation, un dispositif mis en place pour garantir des standards de qualité.

Il a fait savoir que conformément à la circulaire ministérielle du 1er avril 2025, le 3Fpt n'accompagnera, à partir du 30 septembre prochain, que les établissements labélisés ou engagés dans ce processus. S'adressant aux partenaires du 3Fpt, Babo Amadou Ba dit apprécier, à sa juste valeur, leur pleine participation, à travers leurs retours d'expériences, leurs suggestions et préoccupations. « Notre conviction, a-t-il dit, est que, c'est ensemble que nous pourrons perfectionner notre dispositif et renforcer l'efficacité de notre action ».