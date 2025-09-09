Sénégal: Assemblée nationale - Amadou Mbaye Dia remplace Amadou Bâ promu ministre

À la faveur de la nomination du 5e vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable député Amadou Bâ, au poste de ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Mbaye Dia, coordonnateur du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité (Pastef/Les Patriotes) de Thiès-Ouest, siégera lors de la rentrée parlementaire de la 15e législature, prévue à la mi-octobre.

Le désormais député, Amadou Mbaye Dia, remplace l'honorable Amadou Bâ, ancien mandataire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidentielle du 24 mars 2024, promu, samedi 6 septembre, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dans le gouvernement Ousmane Sonko II. Originaire de Thiès et militant de la première heure du Pastef dans la capitale du rail, le nouveau parlementaire était le premier suppléant sur la liste départementale au scrutin majoritaire des élections législatives du 17 novembre 2024.

Réputé militant engagé et responsable discipliné, Amadou Mbaye Dia a contribué à promouvoir le projet politique du Pastef porté par le président du parti, Ousmane Sonko. Il est le coordonnateur du Pastef à Thiès ouest. En parfaite intelligence avec ses camarades coordonnateurs de sections, il a œuvré à implanter le parti dans tout le département. M. Dia a également joué un rôle décisif lors du dépôt des candidatures en proposant les hommes et les femmes investis comme titulaires et suppléants sur les listes départementales.

Ce travail de terrain a abouti à des consensus solides et à la large victoire du parti, qui a remporté les 15 communes du département de Thiès. Conscient de sa nouvelle charge, il a déclaré vouloir « appuyer les réformes institutionnelles projetées par le régime et porter le plaidoyer pour relever les nombreuses préoccupations et les défis du département dans la perspective de la création des pôles territoriaux ».

Parmi ces préoccupations, il a cité « le problème récurrent des chemins de fer, la fermeture des Nouvelles Sociétés Textiles du Sénégal (Nsts), la situation difficile des habitants de Mbour 4, notamment ceux dont les chantiers de construction sont arrêtés, la nécessité de créer des Pme/Pmi à Kayar, ainsi que le désenclavement et la création de postes de santé et d'écoles dans les communes rurales du département ». Tout en affirmant qu'il n'a « pas de complexe », Amadou Mbaye Dia n'exclut pas d'être le porte-étendard du parti pour la commune de Thiès-Ouest, la mairie de ville ou la présidence du Conseil départemental.

Selon lui, « cela n'a rien d'extraordinaire, car ce serait le sacre du mérite de mon militantisme et de la section communale, qui a remporté avec brio tous les bureaux et centres de vote lors des élections ».