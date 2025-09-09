Afrique: IATF - Obasanjo salue le haut niveau ayant marqué la 4e édition

ALGER — L'ancien président du Nigeria et président du Conseil consultatif de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), M. Olusegun Obasanjo, a salué, lundi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), le haut niveau ayant marqué la 4e édition de l'IATF, mettant en avant, à cet égard, les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors d'une séance de dialogue en marge de la foire, M. Obasanjo a déclaré que "durant les huit dernières années, quatre éditions de cette foire ont été organisées, et à chaque édition nous avons atteint un niveau supérieur", ajoutant que cette édition "a été exceptionnelle et d'un haut niveau".

L'ancien président du Nigeria a salué "les efforts déployés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin d'assurer le succès de cette édition, dans l'intérêt de l'Algérie et de l'Afrique en général".

Soulignant "l'importance de relancer le développement à l'échelle du continent africain afin d'instaurer la stabilité et de protéger ses peuples des conflits et des différends", M. Obasanjo a relevé que "la plupart des conflits que connaît le continent découlent de la mauvaise gestion et du manque de solutions".

Pour le président du Conseil consultatif de l'IATF, "il est indispensable de concrétiser l'unité africaine et de mettre en avant le rôle essentiel que peut jouer la diaspora africaine à cet égard", rappelant que les pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) avaient bien compris que "ce dont le continent a réellement besoin, c'est l'unité de ses peuples".

Concernant l'IATF, il a précisé qu'elle constitue "une opportunité pour découvrir les producteurs et les produits africains, et d'explorer les moyens de les développer par le biais des institutions purement africaines telles que Afreximbank, ainsi que par la mise en place de la zone de libre-échange".

"La transformation et l'intégration économiques nécessitent une adaptation de nos législations pour avancer et s'éloigner de toute dépendance vis-à-vis de l'Occident", a-t-il dit, appelant les pays africains à "unifier leurs efforts pour rattraper le retard et garantir l'avenir des peuples de notre continent".