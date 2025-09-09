Afrique: IATF - Obasanjo salue le haut niveau ayant marqué la 4e édition

8 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'ancien président du Nigeria et président du Conseil consultatif de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), M. Olusegun Obasanjo, a salué, lundi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), le haut niveau ayant marqué la 4e édition de l'IATF, mettant en avant, à cet égard, les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors d'une séance de dialogue en marge de la foire, M. Obasanjo a déclaré que "durant les huit dernières années, quatre éditions de cette foire ont été organisées, et à chaque édition nous avons atteint un niveau supérieur", ajoutant que cette édition "a été exceptionnelle et d'un haut niveau".

L'ancien président du Nigeria a salué "les efforts déployés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin d'assurer le succès de cette édition, dans l'intérêt de l'Algérie et de l'Afrique en général".

Soulignant "l'importance de relancer le développement à l'échelle du continent africain afin d'instaurer la stabilité et de protéger ses peuples des conflits et des différends", M. Obasanjo a relevé que "la plupart des conflits que connaît le continent découlent de la mauvaise gestion et du manque de solutions".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le président du Conseil consultatif de l'IATF, "il est indispensable de concrétiser l'unité africaine et de mettre en avant le rôle essentiel que peut jouer la diaspora africaine à cet égard", rappelant que les pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) avaient bien compris que "ce dont le continent a réellement besoin, c'est l'unité de ses peuples".

Concernant l'IATF, il a précisé qu'elle constitue "une opportunité pour découvrir les producteurs et les produits africains, et d'explorer les moyens de les développer par le biais des institutions purement africaines telles que Afreximbank, ainsi que par la mise en place de la zone de libre-échange".

"La transformation et l'intégration économiques nécessitent une adaptation de nos législations pour avancer et s'éloigner de toute dépendance vis-à-vis de l'Occident", a-t-il dit, appelant les pays africains à "unifier leurs efforts pour rattraper le retard et garantir l'avenir des peuples de notre continent".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.