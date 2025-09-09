Algérie: Vélo tout terrain/Tour du Cap Bon - 2 médailles supplémentaires pour le pays

8 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TUNIS — La sélection algérienne de vélo tout terrain a ajouté deux autres médailles d'argent à sa moisson de l'édition 2025 du Tour du Cap Bon (Tunisie), après avoir décroché deux podiums lors de la troisième étape, disputée lundi matin, sur une distance de 35 kilomètres.

Ces nouvelles médailles ont été l'oeuvre de Mokhtar Belhout dans la catégorie des "Masters 2" et Omar Zeggaï chez les "Juniors", portant ainsi le total de la sélection nationale à six médailles, toutes en argent.

Trois parmi les quatre premières médailles ont été l'oeuvre de ces mêmes Belhout (1) et Zeggaï (2), alors que la dernière breloque a été remportée par Khaled Ghoubache.

Le Tour du Cap Bon en VTT est un événement cycliste majeur, qui a lieu dans la région de Hammamet, en Tunisie, et dont la 3e édition a été organisée du 3 au 7 septembre.

Une compétition en trois étapes, qui s'était étendue sur plus de 250 kilomètres, avec pour but de promouvoir la culture sportive, la fraternité entre les jeunes et la préservation de l'environnement dans le Cap Bon.

