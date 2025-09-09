Afrique: Boule lyonnaise - L'Algérie triomphe au Championnat d'Afrique avec 11 médailles

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La sélection nationale algérienne de boule lyonnaise a réalisé une performance éclatante lors du Championnat d'Afrique disputé du 3 au 8 septembre à Maurice, en remportant un total de 11 médailles (5 or, 5 argent, 1 bronze), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des sports de boules (FASB).

"Grâce à ce bilan remarquable, l'Algérie confirme sa place de nation phare de la discipline sur le continent", indique un communiqué de la FASB.

Les principaux faits d'armes de la délégation nationale sont signés par Mohamed Chaachoua, sacré en or au tir de précision et associé à Mohamed Ben Slimane pour décrocher une nouvelle médaille d'or au tir rapide en relais. Ben Slimane s'est également distingué en individuel avec une médaille d'argent.

Chez les dames, Célia Afnai a brillé de mille feux, s'offrant deux titres continentaux (tir rapide et combiné), en plus de l'or remporté en double avec Asma Hamadi. La même paire a aussi ramené l'argent au tir rapide en relais et en double.

A leur retour ce lundi à l'aéroport international Houari-Boumediene, les champions africains ont été accueillis dans une ambiance festive, en présence d'officiels du ministère de la Jeunesse et des Sports, du président de la Fédération algérienne de boule lyonnaise et du staff technique.

La FASB a adressé ses "vives félicitations" à l'ensemble des athlètes et encadreurs pour leur engagement et leurs prestations, soulignant que ce succès "est le fruit d'un long travail de préparation et d'un comportement exemplaire".

Cet exploit constitue une étape importante dans la préparation des prochaines échéances internationales, notamment les Jeux islamiques prévus en novembre 2025 et les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026.

