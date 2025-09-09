Afrique: Eliminatoires du Mondial 2026 - 'Match difficile pour les deux sélections'

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe guinéenne de football, le Portugais Paulo Duarte a estimé que le match qui va opposerle "Sily National" à l'Algérie, lundi (17h00) à Casablanca, dans le cadre de la 8e journée, groupe G, des éliminatoires de la Coupe du monde de 2026, sera "difficile" pour les deux sélections.

"Je pense que le match face à l'Algérie est difficile pour les deux équipes, et j'espère qu'on sera présent sur le plan physique", a déclaré Duarte, en conférence de presse.

Duarte a reconnu que battre l'Algérie ne sera pas une mince affaire, car "elle possède de nombreuses qualités, c'est une très bonne équipe, habituée à disputer des phases finales de Coupe du monde", mais "on garde toujours l'espoir de réaliser l'exploit, même si nos chances de qualification sont très minces", a-t-il indiqué.

"Nous ne sommes pas des illusionnistes. L'Algérie a pris une confortable avance dans le Groupe (G). Notre équipe se porte bien en ce moment et nous allons exploiter le bon état d'esprit qui règne actuellement au sein du groupe pour essayer d'enchaîner un autre succès lundi, après celui réalisé face à la Somalie (3-0)", a-t-il ajouté.

Paulo Duarte a conclu en révélant que sa seule appréhension est que le Sily National ne tienne pas le coup physiquement.

La sélection algérienne, qui reste sur une victoire (3-1) contre le Botswana, occupe la tête du Groupe (G), avec un total de 18 points, devant l'Ouganda et le Mozambique (12 pts), la Guinée (10 pts), le Botswana (9 pts) et la Somalie (1 point).

Lors de cette huitième journée, le Botswana se déplacera au Mozambique (à 14h00), alors que l'Ouganda accueillera la Somalie (à 17h00), soit àla même heure à laquelle se jouera Guinée - Algérie (en heures algériennes).