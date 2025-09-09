Algérie: Ballalou inaugure à Alger l'exposition de peinture 'Dialogue et Création Africaines'

ALGER — L'exposition finale de la résidence artistique panafricaine "Dialogue et Création Africaines" a été ouverte, lundi à Alger, par le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, accompagné de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Selma Bakhta Mansouri.

Ce grand rendu artistique à l'échelle continentale s'est également déroulé en présence d'une importante délégation d'ambassadeurs et de représentants de plusieurs missions diplomatiques accréditées à Alger, de pays africains, européens et d'Amérique du Sud, ainsi que ceux des différentes instances de l'Organisation des Nations Unies pour la Science, l'Education et la Culture (UNESCO).

Accueilli à la Villa Boulkine, lieu emblématique datant du XVIII siècle, qui abritera prochainement le Grand Musée d'Afrique, cette grande exposition a regroupé les travaux de quatre artistes plasticiens africains entrés en résidence artistique depuis le 15 août dernier, à la Villa Dar Abdelatif, sise sur les hauteurs d'Alger.

Les artistes exposants, Mohamed Sleimane Labat du Sahara Occidental, présent avec une installation qu'il a intitulée, "Le jardin du phosphore", Lauriane Yougang du Cameroun qui a développé une thématique existentielle déclinée en quatre toiles et une sculpture, Ibrahima Balayara du Sénégal qui questionne le temps, à travers cinq toiles restituant des situations de vie et le quadriptyque d'Aminata Sow de Mauritanie, dédié à la femme algérienne.

Le ministre de la Culture et des Arts a d'abord "salué ces artistes engagés", qui se sont exprimé à travers ce "bel élan de créativité rassembleur de l'Afrique", à la Villa Boulkine, un lieu "hautement symbolique", a-t-il dit, "offert par l'Algérie à l'Union africaine pour accueillir le futur siège du Grand Musée d'Afrique qui donnera de la visibilité aux oeuvres de tous les artistes africains".

Réitérant l'engagement de son département à entretenir "un cycle périodique d'organisation d'ateliers de création artistique" à la faveur des artistes africains, M. Ballalou a évoqué les "circuits touristiques et l'impact positif qu'ils ont eu sur les visiteurs africains", unanimes à sublimer la "beauté d'Alger, de sa Cité, ses palais, ses sites et ses faubourgs".

L'exposition "Dialogue et Création Africaines", faisant partie du programme culturel et artistique accompagnant la 4e Foire commerciale intra-africaine en cours à Alger, le ministre de la Culture et des Arts a rappelé les échanges importants et dans tous les domaines, dont notamment celui de la Culture, entretenus avec plusieurs pays africains lors de l'IATF 2025, "un évènement majeur où l'Algérie tient le rôle de locomotive en Afrique".