Algérie: Société civile - Hamlaoui préside une rencontre interactive à Ain Defla

AIN DEFLA — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissam Hamlaoui, a supervisé, lundi, une rencontre interactive avec les représentants de la société civile de la wilaya d'Ain Defla, dans le cadre des efforts constants de cet organisme visant le renforcement des canaux de dialogue direct avec les associations et organisations locales.

Lors de cette rencontre, tenue à la salle des conférences du siège de la wilaya, Mme Hamlaoui a souligné que l'Observatoire constitue "un espace ouvert au débat, à la concertation, à la proposition, à la créativité et à la prospective, tout en contribuant au développement national. Il représente également un outil permettant aux pouvoirs publics de mieux cerner les attentes de la société civile dans toute sa diversité et sa richesse".

Elle a assuré que la nouvelle étape que vit l'ONSC "est axée sur un ensemble de missions et de priorités, ainsi que la mise en oeuvre de programmes et projets destinés à élever la performance associative et à valoriser le rôle de la société civile, de manière à la hisser à la place qui lui a été accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La responsable a également rappelé l'existence de la plateforme numérique de l'Observatoire, mise à la disposition des associations, en les invitant à s'y inscrire "afin de garantir la prise en charge de leurs préoccupations, de promouvoir leurs activités, de faciliter la communication et de les associer aux différentes consultations, enquêtes et études menées par l'ONSC".

Ces dernières visent à fournir des données fiables et des recommandations pertinentes pour la prise de décision au niveau des autorités supérieures du pays, tant au plan de la révision des textes législatifs que de l'élaboration des politiques publiques sectorielles, a-t-elle précisé.

La rencontre a permis aux représentants de la société civile d'échanger leurs expériences, d'exprimer leurs préoccupations et de réaffirmer leur engagement à contribuer activement aux initiatives bénévoles et sociales, tout en veillant au renforcement du tissu social local.