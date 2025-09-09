Algérie: Début des épreuves orales du concours de recrutement au grade d'éducateur d'animation de la jeunesse pour le sud et les wilayas frontalières

8 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les épreuves orales du concours de recrutement au grade d'éducateur d'animation de la jeunesse au titre de l'année 2025, destiné aux jeunes du sud et des wilayas frontalières, ont débuté lundi, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse.

Le concours de recrutement au grade d'éducateur d'animation de la jeunesse, destiné aux jeunes du sud et des wilayas frontalières, vise à "recruter, dans un premier temps, plus de 300 jeunes", précise le communiqué.

Ce concours est organisé pour "combler le manque enregistré en matière d'encadrement au niveau des établissements de jeunesse dans ces wilayas", ajoute la même source.

