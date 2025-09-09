Sénégal: L'UN-CHK lance ses vacances citoyennes numériques

L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) a procédé, lundi au lancement de la première édition de ses vacances citoyennes numériques (VCN) qui vont se dérouler jusqu'au 30 septembre prochain dans tous les 18 Espaces numériques ouverts (ENO) du Sénégal et en ligne.

"Du 8 au 30 septembre, plus de 1500 jeunes vont se retrouver dans nos ENO ainsi que sur nos plateformes virtuelles, pour suivre deux parcours d'excellence (Dev4NDT, axé sur le développement logiciel et les technologies émergentes, et Cyber4NDT, dédié à la cybersécurité et à la résilience numérique)", a déclaré le recteur de l'UNCHK, professeur Samuel Ouya, lors de la cérémonie de lancement à Guédiawaye, dans la grande banlieue dakaroise.

"Pendant ces trois semaines, vous aurez l'opportunité d'apprendre aux côtés d'experts nationaux, de collaborer en équipe sur des projets à fort impact social et de concevoir des solutions digitales répondant aux besoins concrets de nos communautés", a ajouté le recteur au sujet de ces vacances citoyennes numériques organisées en partenariat avec la Fondation Mastercard.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon son recteur, l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane compte 1 869 inscrits, dont 1 117 pour la filière développement logiciel et technologies émergentes (Dev4NDT) et 752 pour celle qui concerne la cybersécurité et à la résilience numérique (Cyber4NDT).

"Ces chiffres sont le reflet de votre enthousiasme mais aussi de votre responsabilité collective : vous êtes les acteurs de la transition numérique de notre nation", a lancé le professeur Ouya aux participants -t-il dit aux participants de ces vacances citoyennes numériques.

D'après le professeur Ouya, ces vacances citoyennes numériques proposent une formation à la fois "moderne et pratique", axée sur les technologies web, la gestion de projet agile et la conception numérique.

Elles reposent sur une pédagogie "innovante", combinant ressources accessibles, mentorat flexible et travail en équipes interdisciplinaires, afin de stimuler la créativité et la collaboration entre étudiants de divers horizons.

"Chers jeunes, je vous encourage à tirer le meilleur parti de cette initiative. Le numérique peut être un espace de dérives, mais il est surtout un espace d'opportunités. C'est entre vos mains que réside la capacité de construire un Sénégal innovant, compétitif et solidaire", a pour sa part déclaré Aïssatou Sy, représentante du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Elle a assuré que le ministère de la Communication sera toujours aux côtés de ces apprenant pour les accompagner, car, dit-elle, "l'avenir numérique du Sénégal repose sur leur créativité et leur engagement".

"Je suis convaincu que ces initiatives feront du Sénégal une société numérique et un pays de services à forte valeur ajoutée d'ici 2050", a-t-elle conclu.