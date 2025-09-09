Sénégal: Formation professionnelle - Un fonds d'amorçage de 1,8 milliard de francs CFA lancé à Ziguinchor

8 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Sarré, a procédé au lancement du fonds d'amorçage de 1,8 milliard de francs CFA du Projet de formation professionnelle et d'insertion (PFPI), à Ziguinchor (sud).

Ce fonds est destiné à de jeunes entrepreneurs qui s'investissent dans l'agriculture, l'économie verte, l'économie bleue, le numérique et l'innovation, a précisé M. Sarré.

"C'est avec une [...] grande fierté que je me retrouve à Ziguinchor pour célébrer cette étape majeure de notre engagement en faveur de la jeunesse", a-t-il dit lors du lancement du fonds, récemment, dans cette ville.

Le but du PFPI est de former 181 350 jeunes, d'ici à 2027.

L'inclusion des femmes (70 %) et des jeunes en situation de handicap (5 %) est son principal objectif.

À ce jour, 62 725 jeunes se sont déjà inscrits pour en bénéficier.

Le projet comprend une formation en entrepreneuriat et leadership, un accompagnement personnalisé par des mentors et des experts.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a annoncé la création et la modernisation de 14 centres d'excellence.

Ces infrastructures seront "de véritables pôles de compétences dotés d'équipements modernes, adaptés aux réalités du marché de l'emploi".

"Chers bénéficiaires, ce fonds est avant tout votre opportunité. Osez entreprendre et participez activement à l'essor du Sénégal", leur a dit Amadou Moustapha Sarré.

Lire l'article original sur APS.

