Afrique: La Cour africaine commémore la Journée de l'Union africaine 2025

La Journée de l'Union africaine marque la commémoration de la Déclaration historique de Syrte (1999), qui a été le premier jalon de la création l'Union africaine et renouvelé la détermination de l'Afrique à forger son propre destin.

Cette journée est l'occasion pour toutes les filles et tous les fils du Continent de réfléchir à une vision commune d'une Afrique unie dans ses objectifs, ancrée dans la solidarité et résolument engagée sur la voie de l'intégration.

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se joint à tous les Africains pour réaffirmer que la justice et la protection des droits de l'homme et des peuples sont indispensables à la mise en place d'institutions solides et à la réalisation des objectifs et aspirations de l'Agenda 2063.

Célébrons cette journée en réexprimant notre détermination à promouvoir l'unité, la justice et la dignité pour tous les Africains.