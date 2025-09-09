Sénégal: Beach Wrestling - Les lutteurs sénégalais décrochent 11 médailles dont 5 en or

8 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les lutteurs sénégalais ayant participé au Championnat d'Afrique de Beach Wrestling organisé du 1er au 5 septembre à Casablanca, au Maroc, ont décroché 11 médailles dont cinq en or dans les catégories jeunes (U15, U17 et U20), a-t-on appris de leur encadrement, lundi.

Les cinq médailles d'or sénégalaises ont été remportées par Mbaye Niang, Ibrahima Sarr, Elisabeth Diarra, Fatou Bintou Ndiaye et Khady Diandy Badji.

Les autres lutteurs - Mignane Ndong, Seydina Abdina Mbaye et Ibrahima Ndour - ont obtenu chacun une médaille d'argent, tandis que les lutteuses Ndèye Codou Senghor, Iphigénie Sega Manga et Mery Manga ont fini avec le bronze chacune.

Au total seize lutteurs sénégalais (8 filles et autant de garçons) ont participé au Championnat d'Afrique de Beach Wrestling dans les catégories jeunes (U15, U17 et U20).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.