Sénégal: Beach Wrestling - Les lutteurs sénégalais décrochent 11 médailles dont 5 en or

Dakar — Les lutteurs sénégalais ayant participé au Championnat d'Afrique de Beach Wrestling organisé du 1er au 5 septembre à Casablanca, au Maroc, ont décroché 11 médailles dont cinq en or dans les catégories jeunes (U15, U17 et U20), a-t-on appris de leur encadrement, lundi.

Les cinq médailles d'or sénégalaises ont été remportées par Mbaye Niang, Ibrahima Sarr, Elisabeth Diarra, Fatou Bintou Ndiaye et Khady Diandy Badji.

Les autres lutteurs - Mignane Ndong, Seydina Abdina Mbaye et Ibrahima Ndour - ont obtenu chacun une médaille d'argent, tandis que les lutteuses Ndèye Codou Senghor, Iphigénie Sega Manga et Mery Manga ont fini avec le bronze chacune.

Au total seize lutteurs sénégalais (8 filles et autant de garçons) ont participé au Championnat d'Afrique de Beach Wrestling dans les catégories jeunes (U15, U17 et U20).