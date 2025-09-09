Sénégal: Touba - Quatre nouveaux forages préconisés pour un meilleur approvisionnement en eau

Touba — Le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng, a préconisé, lundi, la réalisation de quatre nouveaux forages à Touba avant le prochain Magal, en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau potable en attendant la mise en oeuvre du projet de transfert d'eau du lac de Guiers vers la cité religieuse.

"Il faut envisager la construction, avant le prochain Magal, de quatre nouveaux forages dans les zones où l'accès à l'eau potable reste difficile, en attendant la mise en oeuvre du projet de transfert" d'eau du lac de Guiers vers Touba, a-t-il déclaré en wolof.

M. Dieng intervenait lors d'une rencontre organisée par des organisations de la société civile de Touba chargés de relayer, le plus précocement possible, les problèmes rencontrés au niveau des forages.

Des membres du cadre de concertation des acteurs de l'eau et de l'assainissement de Touba ont également pris part à la rencontre.

Le directeur général de l'OFOR a invité les populations de Touba à privilégier le stockage d'eau, notamment durant les grands rassemblements comme le Magal, afin d'atténuer les difficultés liées à l'accroissement de la demande.

Il a appelé à renforcer l'organisation Maou Rahmati pour une meilleure gestion du réseau de distribution d'eau potable, insistant sur l'importance de payer les factures, s'agissant d'es acteurs qui exploitent commercialement l'eau en particulier.

Serigne Mbacké Dieng a par ailleurs insisté sur l'urgence de réparer les fuites sur le réseau et a annoncé l'élimination prochaine des anciens réseaux de distribution, notamment ceux en amiante-ciment et en fonte.

Revenant sur la question de l'approvisionnement correct de la ville de Touba en eau, il a indiqué que la véritable solution reste le projet de transfert d'eau destiné aux populations et à l'agriculture.

"Cela va prendre des années, mais le gouvernement y travaille. Ce projet demeure la seule solution durable pour régler le problème d'accès à l'eau potable à Touba", a-t-il assuré.