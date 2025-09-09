Sénégal: Un acteur plaide pour la construction d'une gare routière moderne à Richard-Toll

Richard-Toll — Le président sortant de la gare routière de Richard-Toll (nord), Amadou Sarr, a plaidé pour la construction d'une nouvelle infrastructure moderne du genre, dotée d'installations adaptées aux besoins des usagers et répondant "aux normes de sécurité".

"La construction d'une gare routière moderne avec des installations adaptées aux besoins des usagers et la mise en place de mesures de sécurité efficaces sont nécessaires pour protéger les voyageurs et les transporteurs. Cela va aussi créer plus d'emplois et stimuler l'économie locale", a-t-il indiqué dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, cette nouvelle gare routière devrait offrir des installations modernes et sécurisées pour les voyageurs, ainsi que des espaces appropriés pour les transporteurs.

Amadou Sarr rappelle que les infrastructures de transport en commun dans la ville de Richard-Toll sont jugées insuffisantes et inadaptées aux besoins des usagers, "ce qui fait que beaucoup d'actes illégaux y sont enregistrés tout le temps".

"La construction d'infrastructures modernes est considérée comme essentielle pour améliorer les conditions de vie des habitants et attirer les investissements", a déclaré M. Sarr, candidat sortant à la présidence de la gare routière de Richard-Toll.

Les transporteurs de Richard-Toll vont tenir très prochainement tenir leur assemblée générale de renouvellement.

La vente des cartes de membre donnant droit aux transporteurs de voter a déjà démarré depuis quelques jours dans la ville. Les candidats sont à pied d'oeuvre pour convaincre les électeurs.