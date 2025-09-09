Sénégal: Festival 'Clap Ivoire' - Les réalisateurs Abdoul Aziz Basse et Khalifa Ba vont représenter le pays

8 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les jeunes réalisateurs Abdoul Aziz Basse et Khalifa Ba vont représenter le Sénégal à l'édition 2025 du festival "Clap Ivoire" d'Abidjan (Côte d'Ivoire), a appris l'APS de la direction de la cinématographie, lundi.

Prévue en novembre prochain (23-28), l'édition 2025 de ce festival va porter sur le thème "Nouvelle vague africaine : identité culturelle et éducation par le cinéma".

Le jury a examiné au total 19 films déposés (onze fictions et huit documentaires) et précise que seuls les films de 13 minutes ont été visionnés pour rester conforme au règlement du "Clap Ivoire".

Deux d'entre eux ont été choisis, dont le documentaire "Bataille contre l'oubli" d'Abdoul Aziz Basse, indique un communiqué de la direction de la cinématographie.

Ce film a été retenu "pour sa réalisation et la profondeur de son récit, qui met en parallèle deux événements marquants de l'histoire du Sénégal : la joie suscitée par la participation remarquable des Lions du football à la Coupe du monde de 2002 et le drame du naufrage du bateau Le Joola la même année".

S'agissant de la fiction "Geej amul Banxass" de Khalifa Ba, le jury explique le choix qu'il a porté sur ce film par "son originalité, l'innovation dans l'écriture avec l'usage des choeurs, la qualité de l'image et le jeu d'acteur".

"Geej amul Banxass" aborde une thématique sociale d'actualité en interrogeant les responsabilités partagées des parents, de l'Etat, des marabouts et des passeurs dans le drame de l'émigration clandestine.

Le jury, présidé cette année par le producteur Souleymane Kébé, a par ailleurs félicité l'ensemble des participants "pour la qualité" de leurs oeuvres.

Il comprend l'actrice Rokhaya Niang, la réalisatrice Imane Dione, le journaliste Baba Diop et la directrice du festival Films femmes Afrique, Martine Ndiaye.

