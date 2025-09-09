Cote d'Ivoire: Marcory/ journée d'excellence - Aby Raoul célèbre l'excellence scolaire et récompense 300 élèves

Le député-maire de Marcory, Aby Raoul continue de semer de la joie dans les coeurs des populations. Le premier magistrat de la commune a primé 300 meilleurs élèves de l'année, au cours de la célébration de la 9e édition de la journée d'excellence. La cérémonie s'est tenue le samedi 6 septembre 2025, à l'espace Broken de cette commune.

Ce sont 300 lauréats des établissements scolaires publics qui ont été récompensés. Il s'agit de 100 élèves au Cepe, 100 au Bepc et 100 au Bac, soit un total de 300 lauréats. Ces excellents élèves ont obtenu une moyenne annuelle au-delà de 15 pour ceux du secondaire et 8 pour ceux du primaire. Ils ont reçu chacun des kits scolaires composés, notamment de cahiers, de stylos et de livres.

En plus des kits scolaires distribués, le député-maire a fait une mention spéciale aux nouveaux bacheliers en offrant à chacun une somme de 50 mille plus un bon de permis de conduire. Chaque année le conseil municipal accompagne les élèves de la commune avec des prises en charge d'une valeur de 50 millions de francs CFA.

Dans son allocution, le député-maire s'est dit heureux de ce parcours exemplaire de ces élèves.« C'est une manière pour nous de contribuer à l'éducation de nos enfants. Nous voulons cultiver l'excellence, surtout en milieu scolaire public. Afin de permettre aux enfants qui ont moins de moyens financiers d'avoir des kits scolaires gratuits. Je suis satisfait de votre parcours chers élèves», a déclaré M. Aby Raoul.

Il a, par ailleurs, remercié le corps enseignant et le personnel administratif pour leur dévouement dans l'encadrement des élèves, tout en prodiguant des conseils aux lauréats pour qu'ils persévèrent sur la voie de l'excellence.

Quant au 6e adjoint au maire de Marcory, Sako Abdoulaye, il a exhorté les parents à davantage garder cet élan en faveur des enfants. « Aux parents, nous vous encourageons à continuer de veiller sur le travail scolaire de vos enfants, c'est à ce prix que vous contribuerez à garantir leur avenir», a-t-il insisté.

Ahi Marie-Chantal, secrétaire générale de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Abidjan 2(Drena), a pour sa part salué les efforts du Conseil municipal de Marcory au profit des populations en général et particulièrement les élèves.

Au nom des récipiendaires, Kouadio Akissi Mireille a exprimé sa reconnaissance au député-maire Aby Raoul pour cette initiative honorifique et porteur d'espoir. « Cher papa Aby Raoul, nous vous disons merci pour ce geste car il participe à notre épanouissement », a-t-elle témoigné.