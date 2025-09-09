Cote d'Ivoire: Dédicace de livre/'Le crépuscule de l'État employeur' - Michel Beta analyse la problématique de l'emploi

Dans cette oeuvre de 18 chapitres, l'auteur analyse, interpelle et fait des propositions pour contrer les effets d'un marché de l'emploi saturé.

La Maison de la presse au Plateau a abrité, le samedi 6 septembre, la cérémonie de dédicace de l'oeuvre "Le crépuscule de l'État employeur" de Michel Beta, journaliste et écrivain ivoirien. Sous-titré « Crise de l'emploi en Côte d'Ivoire : Comprendre, Agir, Transformer », ce livre s'attaque à l'un des enjeux les plus pressants du pays : la crise de l'emploi et l'avenir des jeunes générations.

Journaliste de métier avec plus de vingt ans d'expérience, directeur fondateur du quotidien Le Bélier, infirmier diplômé d'État formé à l'Infas, technicien en soudure mécanique issu du Lycée professionnel aux métiers de la mécanique et de l'électricité (Lpmme), conseiller psychologue intéressé par l'orientation scolaire et professionnelle, Michel Beta mobilise la richesse de ses parcours pour dresser un état des lieux sans concession du marché de l'emploi.

Il dénonce les blocages institutionnels, les illusions autour de la Fonction publique, l'inadaptation du système éducatif, les ravages du sous-emploi et la précarité des parcours informels. Mais son livre n'est pas qu'un cri d'alarme : il propose des pistes concrètes pour promouvoir l'entrepreneuriat, valoriser les compétences du XXle siècle et créer une nouvelle culture du travail.

« Aujourd'hui, la situation de l'emploi interpelle tout le monde. Certains concours ne proposent que quelques postes pour des milliers de candidats. Cela illustre parfaitement le fait que l'État ne peut pas absorber tous les demandeurs d'emploi. Il est donc essentiel de comprendre ses limites et de réfléchir à des solutions collectives et individuelles. Comme tout employeur, l'État a ses contraintes et ne peut s'étendre indéfiniment. Une fois le seuil atteint, c'est à nous, citoyens, de prendre conscience de cette réalité et d'agir pour créer des opportunités », a expliqué l'auteur.

Dans cet ouvrage, il structure son analyse en dix-huit chapitres couvrant des thèmes variés : l'université ivoirienne, l'expérience professionnelle, le secteur informel, l'entrepreneuriat, les discriminations invisibles, les politiques publiques, les compétences du XXIe siècle, le rôle des entreprises, la diaspora, le numérique, l'emploi vert ou encore la nécessité d'un nouveau contrat social. Chaque chapitre combine diagnostic, analyse et propositions concrètes, appuyées par des faits, des statistiques et des observations.

Le titre, "Le crépuscule de l'État employeur", est en lui-même une métaphore. Le crépuscule évoque le déclin, la fin d'un cycle et annonce une rupture : celle d'un modèle où l'État ne peut plus être le principal pourvoyeur d'emplois.

Cette parution bénéficie de la préface de Soro Gninagafol, directeur général de la Fonction publique, qui souligne sa pertinence. « Certaines questions dépassent les positions professionnelles et l'emploi en fait partie. C'est une préoccupation qui interpelle chacun d'entre nous, quel que soit notre milieu. Lorsque Michel m'a proposé de participer à cet ouvrage, j'ai immédiatement accepté. En tant que directeur général de la Fonction publique, je suis au coeur de l'accès à l'emploi public qui reste, pour beaucoup, le principal modèle pour entrer dans la vie professionnelle. On attend souvent de l'État qu'il résolve tous les problèmes, alors que nous en sommes tous acteurs. L'État ne peut recruter tous les diplômés. Sa mission est de mettre en place des mécanismes de formation et de créer un système qui génère de l'emploi, public, privé ou par l'auto-emploi », a t-il fait savoir.

Au-delà du diagnostic, Michel Beta explore des pistes de solutions innovantes. Il plaide pour l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, le renforcement du secteur informel, l'adaptation de l'école aux réalités modernes, l'intégration du numérique et la mobilisation des mutuelles et associations pour des projets collectifs créateurs d'emplois.

"Le crépuscule de l'État employeur" interpelle. Face à une démographie galopante et à un marché de l'emploi saturé, le risque d'une « bombe sociale » est réel. L'écrivain appelle l'État, les collectivités, les associations et le secteur privé à agir ensemble pour construire un avenir professionnel durable. Plus qu'un simple diagnostic, son ouvrage est une boussole et une invitation à comprendre, à agir et à transformer, dans l'intérêt de la société ivoirienne tout entière.