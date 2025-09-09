Dans le cadre de l'exécution des travaux de reprofilage des routes dans la région du Poro -Phase 1 bis -lot 2, l'entreprise Solo construction et fournitures (Scf) en charge du chantier, avec l'appui de l'Ong Ipsdh, a organisé une vaste campagne de sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles (Ist), au Vih/Sida, aux Violences basées sur le genre (Vbg) et à la sécurité routière. Cette campagne s'est déroulée le vendredi 5 septembre 2025.

Les populations bénéficiaires, selon la note d'information produite à cet effet, sont celles concernées par le Projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire (Pcr-CI). Il s'agit de Tapere, Sehebe, Sefon et Pindokaha dans la région du Poro.

L'activité s'est tenue à la place publique de Nogotaha dans la sous-préfecture de Dikodougou. Ce, sous la supervision de l'ONG Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains (Ipsdh), représentée par Léro Paul Evariste.

La campagne avait pour objectif d'outiller les populations et les travailleurs engagés dans le programme, à une réelle prise de conscience en vue de l'adoption de comportements responsables, pour la préservation des vies. La sensibilisation aux Ist et au Vih/Sida a été conduite par Kouamé Konan, infirmier diplômé d'Etat du village de Nogotaha. Il a rappelé aux populations les modes de transmission, l'importance du dépistage volontaire, ainsi que l'usage du préservatif comme moyen de prévention. Ils ont également insisté sur la lutte contre la stigmatisation et la nécessité d'accompagner les personnes vivant avec le Vih pour un meilleur suivi sanitaire et social.

Kobenan Doya Serge, expert en sécurité routière à Korhogo, pour sa part, a conduit une séance d'information sur la sécurité routière. Les agents ont mis l'accent sur le port du casque et de la ceinture de sécurité, le respect des vitesses autorisées et la vigilance des piétons sur les axes routiers.

Alla Serge, au nom de l'entreprise Solo construction et fournitures (Scf) et de son directeur général, Diallo Souleymane, a salué la grande mobilisation des populations.