Afrique: IATF 2025 - Dr Kaladji Fadiga appelle à une nouvelle alliance entre banques et PME africaines

À l'occasion de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), Dr Kaladji Fadiga, Directeur Général de l'Agence Côte d'Ivoire Export, a livré une allocution remarquée, ce lundi 8 septembre 2025, à Alger sur le rôle stratégique des banques dans le développement du commerce africain. Dr Kaladji Fadiga s'est prononcé sur « AFG Bank, catalyseur du commerce international en Afrique : attentes des acteurs du marché »

Dans son intervention, il a rappelé que le continent, fort de ses 1,3 milliard de consommateurs et d'une classe moyenne en pleine croissance, reste limité par un commerce intra-africain qui ne représente que 15 % des échanges, contre 69 % en Europe. « Le potentiel est immense, mais les obstacles persistent », a-t-il souligné, citant les infrastructures financières fragmentées, les procédures complexes de financement du commerce et l'inaccessibilité des garanties pour les PME.

Selon Dr Fadiga, les attentes des acteurs du marché sont claires : accessibilité, inclusion financière, innovation, accompagnement et rapidité. Les PME, qui constituent 90 % du tissu économique africain, réclament notamment des critères d'éligibilité adaptés, des garanties flexibles et des produits financiers spécifiques.

Il a également insisté sur l'importance de la digitalisation, avec la mise en place de plateformes numériques intuitives, de solutions de paiement sécurisées et de technologies blockchain pour assurer la traçabilité. « Les banques doivent aller au-delà du simple financement et devenir de véritables partenaires stratégiques », a-t-il plaidé, appelant à la création d'un écosystème favorisant l'émergence de champions africains.

Poursuivant, il a exhorté les institutions financières à « redéfinir la relation banque-client » et à adopter une approche consultative plutôt que transactionnelle. « L'Afrique dispose des talents, des ressources et de la vision. Il ne nous manque qu'un système financier qui croit en notre potentiel », a-t-il affirmé.

Cette intervention a placé AFG Bank au centre des débats de l'IATF 2025, comme un acteur clé capable d'accompagner la transformation économique du continent.