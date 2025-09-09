Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2025-2026 - Des kits et bons d'achat de plus de 5 millions Fcfa aux élèves d'Azito village

8 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Germain Gabo

La rentrée scolaire 2025-2026 démarre sous de meilleurs auspices pour les enfants du primaire et du secondaire du village d'Azito, dans la commune de Yopougon. Azito opération et maintenance (Azito O&M), l'entreprise d'exploitation de la centrale électrique riveraine, a posé le 6 septembre 2025, un acte de haute portée sociale qui vient soulager les parents des dépenses liées à la scolarité.

Elle a fait don de cartables et de bons d'achats de fournitures scolaires d'un montant global de 3 000 000 de Fcfa à 150 jeunes apprenants des classes du primaire. Quant à leurs aînés du secondaire, ils ont reçu des kits scolaires d'une valeur cumulée de 2 000 000 de Fcfa.

Le représentant de l'entreprise donatrice, Abel Kakou, a, au nom du directeur général, Honorat Boua, réitéré l'engagement d'Azito O&M à honorer sa responsabilité sociale vis-à-vis du village d'Azito, et surtout à contribuer à l'éducation des jeunes générations.

Le sous-chef Augustin Dogbo a, au nom des populations et des parents d'élèves, dit sa gratitude à Azito O&M et son premier responsable pour leur appui constant. Cet acte, a-t-il indiqué, est une bouffée d'oxygène pour les parents en cette période dispendieuse de rentrée des classes. « Ces bons et fournitures ont été remis pour vous encourager au travail. Saisissez cette opportunité pour être meilleur à l'école », a conseillé l'autorité villageoise aux bénéficiaires.

Augustin Dogbo a, par ailleurs, rappelé que la centrale électrique est le premier partenaire du développement du village "tuteur". Elle a réalisé, entre autres, des bâtiments scolaires et sanitaires, une usine de fabrication d'Attiéké et une poissonnerie, puis financé plusieurs projets d'autonomisation des femmes et des jeunes.

