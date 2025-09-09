Cote d'Ivoire: Maoulid - Les fils de Sokala-Sobara appelés à l'union

8 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La sous-préfecture de Sokala-Sobara dans le département de Dabakala a connu une ambiance particulière les 6 et 7 septembre 2025. Et ce, à l'occasion de la première édition de la commémoration du Maoulid sur le thème : « Cohésion sociale et unité pour Sokala-Sobara développé ».

Cette rencontre a permis non seulement de raviver la foi des uns et des autres, mais surtout de sceller l'engagement de tous pour le développement harmonieux de cette sous-préfecture.

Parrain de l'événement, le capitaine Ouattara Kandja, cadre et fils du village, a exhorté les populations à cultiver les valeurs de paix, de cohésion sociale, de vivre-ensemble et d'union prônée par le président de la République. « Si nous voulons que notre village se développe, nous devons être solidaires et surtout mettre de côté nos querelles », a-t-il exhorté.

Selon lui, cette première édition du Maoulid doit désormais devenir une tradition pour le village de Sokala-Sobara.

