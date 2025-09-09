Ile Maurice: Cyclisme - La sélection mauricienne en quête d'un bon résultat

La sélection mauricienne se trouve au Cameroun pour disputer le Grand Prix Chantal Biya. Sur ce Tour UCI 2.2, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, William Piat, Hanson Matombé et Samuel Quevauvilliers seront en quête d'un bon résultat d'ensemble. Ce sera aussi un tremplin pour bien se préparer en vue des Championnats du Monde qui vont suivre (21-28 septembre) au Rwanda s'agissant des trois premiers nommés.

Mayer reste sur une bonne 12e place dans une course nationale en Angleterre : The Wentworth Woodhouse Grand Prix, disputé le 31 août. «Cette course s'est assez bien passée. J'étais dans le groupe de tête jusqu'à l'arrivée mais malheureusement, j'ai été victime de crampes dans les deux derniers tours et ça m'a empêché de disputer le sprint.

C'était quand même une épreuve de haut niveau et j'étais content des sensations malgré la fatigue après le stage en altitude en Sierra Nevada», confie-t-il. Le champion de Maurice 2025 du contre-la-montre individuel dit avoir pu reprendre du rythme avant d'entamer le Grand Prix Chantal Biya.

«Au Cameroun, je ne sais pas trop à m'attendre. Je n'ai pas connaissance de la liste des coureurs qui seront sur la ligne de départ. Mes sensations sont assez bonnes. Ce sera une bonne préparation en vue des Championnats du Monde. Je vais en profiter au maximum. Je n'ai pas d'informations sur le le profil des étapes. J'imagine qu'il y aura plusieurs arrivées au sprint et peut-être une ou deux étapes accidentées. C'est difficile de se fixer un objectif mais je vais essayer d'être le mieux placé au classement général et s'il faut aider un coéquipier, il n'y aura pas de problème. Tout dépend de la façon dont la course va évoluer au fil des jours», a ajouté Mayer.

S'agissant d'Aurélien de Comarmond, il faut espérer qu'il récupère assez vite de ses efforts lors du Tour de Shanghai UCI 2.2 auquel il a pris part avec son équipe chinoise The Hurricane & Thunder Cycling Team, du 5 au 7 septembre. Sa prestation y aura été très correcte : 31e de la première étape, 103e de la 2e étape à 2:23 après des ennuis mécaniques et 17e de la 3e étape dans le même temps que le vainqueur. Il prend la 103e place du général final à 2:47 de Dušan Rajović.

En tout cas, les coureurs mauriciens bénéficieront de la grande expérience du nouvel entraîneur national Vincent Graczyk. Durant sa carrière de coureur, le Français a pris part à de nombreuses reprises au Grand Prix Chantal Biya, remportant, au passage, plusieurs étapes depuis 2007.

«Mon expérience du Grand Prix Chantal Biya me permettra de mieux encadrer les coureurs. J'y ai participé 10 fois ou plus et je connais bien le pays et la façon de courir. Je crois que le général est largement accessible mais il ne faut pas se faire piéger. Alexandre (Mayer) et Aurélien (de Comarmond) ont les moyens de bien figurer. La seule question concernant Aurélien réside sur sa fraîcheur. Quoi qu'il en soit, nous avons une équipe solide et nous pouvons glaner des points UCI», a indiqué le technicien.

La course d'un jour qui était prévu ce mardi 9 septembre a été annulée en raison du mauvais état des routes qu'elle devait emprunter apprend-on. Le coup d'envoi du Tour sera donné ce mercredi 10 septembre avec une première étape longue de 101,2 km entre Akono et Lolodorf. Quatre autres étapes suivront jusqu'à ce dimanche, 14 septembre. Une distance totale de 625,5 km devra être parcourue par les cyclistes au cours de cette 25e édition.

10 équipes seront au départ. Outre l'équipe de Maurice, il y aura les sélections du Cameroun, du Centrafrique et de la Cote d'Ivoire, deux clubs camerounais, SNH VC et MBOA, la Global Cycling Team (Hollande), la Bauska Bistrica (Slovaquie), le Club de la Défense (France) et la VC Maursois (France).

Les étapes

Mercredi 10 septembre

Étape 1 : Akono - Lolodorf (101,2 km)

Jeudi 11 septembre

Étape 2 : Nkoteng - Nanga Eboko - Minta (99,8 km)

Vendredi 12 septembre

Étape 3 : Yaoundé - Ebolowa - Nkolandom (166 km)

Samedi 13 septembre

Étape 4 : Sangmelima - Avebe - Meyomessala (96 km)

Dimanche 14 septembre

Étape 5 : Sangmelima - Yaoundé (162,5 km)