Ile Maurice: Le jockey Joorawon victime du vol de sa voiture, retrouvée accidentée

Le jockey Gulshan Rye Joorawon a été victime d'un vol ce week-end. Sa voiture, une Mazda CX60 de couleur blanche, estimée à Rs 3 millions, a été subtilisée de son garage avant d'être impliquée dans un accident de la route à Bambous.

Un week-end particulièrement éprouvant pour le jockey, qui a d'abord été bouleversé par le décès d'un proche, avant de voir sa voiture disparaître dans des circonstances rocambolesques. Déjà affecté sur le plan personnel, il a dû déclarer forfait aux courses du samedi.

Dans sa déposition à la police de Grand-Baie, Rye Joorawon, 44 ans, a expliqué avoir quitté son domicile à Grand-Baie le 6 septembre vers 8 heures, accompagné de sa famille, afin d'assister à des funérailles à Morcellement Saint-André. Le véhicule se trouvait alors garé dans son garage, clé incluse.

À son retour le 7 septembre vers 10 h 30, il constate que la voiture n'est plus à sa place.

Sa femme de ménage, interrogée, a affirmé que le véhicule était toujours dans le garage lorsqu'elle a quitté son travail le 6 septembre à 17 heures.

Soupçonnant son jardinier, le jockey a tenté de le contacter, sans succès. Se rendant directement chez lui, il a pu l'interroger. Le suspect, âgé de 23 ans, aurait alors déclaré : «Wi boss, monn pran loto e loto-la inn kraze».

C'est à la suite de ces aveux que le jockey l'a conduit au poste de police de Grand-Baie pour enregistrer une déclaration.

Parallèlement, la police avait déjà enregistré, le 7 septembre à 7 h 14, un accident de la route impliquant ce même véhicule, au poste de Bambous.

La Criminal Investigation Division de Grand-Baie a procédé le même jour à l'arrestation du suspect. Lors de son interrogatoire, ce dernier a reconnu sa culpabilité. Sur ordre du Deputy Superintendent of Police, il a été placé en détention.

Pour le jockey, ce week-end restera un véritable cauchemar. Entre le deuil familial, l'absence forcée sur la piste et ce vol, il aura traversé l'une des périodes les plus sombres de cette saison.

L'enquête suit son cours.