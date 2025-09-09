Ile Maurice: Entre foi, émotions et solidarité

Comme chaque année, les 8 et 9 septembre, des milliers de Mauriciens prennent la route vers Sainte-Croix pour honorer le père Jacques-Désiré Laval, connu comme l'apôtre des pauvres. Cet événement spirituel rassemble des croyants de toutes confessions, unis par la foi, l'espérance et la gratitude. Hier, en début d'après-midi, l'ambiance était encore calme au caveau du père Laval. Quelques pèlerins avaient déjà commencé leur marche et se recueillaient dans le silence et la prière.

Sur le chemin, on croise des visages de tous âges : de jeunes enfants marchant main dans la main avec leurs parents, des personnes âgées avançant avec courage, parfois appuyées sur une canne, et même des malades transportés en fauteuil roulant. Chacun, à sa manière, veut être présent pour vivre ce moment de foi et de communion.

Parmi eux, Miana Marc, venue avec son enfant né prématurément : «Je crois énormément au père Laval. Mon fils était malade, mais grâce à mes prières, aujourd'hui il va bien.» À ses côtés, Roseline Rock ne cache pas son émotion: «Nous trouvons ici la paix, l'amour et la joie. Depuis mon enfance, je viens prier au père Laval. Avec l'âge, c'est plus difficile de marcher dans la foule, mais je garde toujours cette foi.»

Pour Tracy Bégué, ce pèlerinage est aussi une histoire de famille : «Je suis venue avec mes trois enfants. Je préfère éviter la grande affluence pour leur confort. Mais je veux leur transmettre cette tradition, car le père Laval nous apporte bonheur et protection.»

Même au-delà des religions, l'unité se ressent. Babita Ramdin, venue de Vallée-des-Prêtres avec un groupe d'amies hindoues, explique : «Nous croyons aussi au père Laval. Ce matin, nous avons nettoyé notre mandir et cet après-midi nous sommes venues ici. Nous savons que chacun a ses problèmes, mais la prière nous aide à trouver la force d'avancer.»

Face à l'afflux attendu, la sécurité sanitaire reste une priorité. Fakruddin Mautbur, responsable de la coordination des équipes de secours, précise : «Cette année, nous avons 11 groupes de premiers secours, 11 ambulances et cinq médecins sur place. Le ministère de la Santé et le SAMU seront également présents. Nous conseillons aux pèlerins de boire beaucoup d'eau, de porter des vêtements légers et, en cas de malaise, de se diriger vers nos équipes pour être pris en charge.»

Sur la route, l'ambiance du pèlerinage se construit aussi avec de petits détails : des fleurs, des bougies et des vendeurs qui accompagnent les pas des marcheurs jusqu'au sanctuaire. Le père Laval demeure une figure d'unité et de réconfort. Chaque année, ce rassemblement dépasse les frontières religieuses et sociales pour devenir un moment de fraternité nationale.

Derrière chaque pas, chaque prière, il y a une histoire, une souffrance, une gratitude. Demain, la foule sera plus nombreuse. Mais déjà, dans le silence de ce lundi, Sainte-Croix résonnait de cette foi vivante, transmise de génération en génération.