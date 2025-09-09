Ile Maurice: Vols en série et une arrestation

Le bazar de Flacq fait parler de lui ces derniers jours. Plusieurs commerçants ont signalé des vols, entraînant des pertes importantes. L'atmosphère est tendue, avec marchands et clients inquiets face à l'insécurité.

Entre la fin août et début septembre, plusieurs stands ont été ciblés. Un commerçant de Caroline a perdu pour Rs 760 000 d'accessoires de téléphonie après que son magasin a été fracturé. Une commerçante de Bonne-Mère s'est fait voler Rs 35 000 de sandales après qu'un placard métal- lique a été forcé. Une marchande de Morcellement Constance a perdu 75 sacs divers, d'une valeur de Rs 22 500, malgré la présence de caméras.

Un vendeur de légumes d'Argy a constaté le vol de gingembre, piments et citrons pour Rs 7 000 sur son étal n°420. Enfin, une commerçante de Queen-Victoria a signalé la disparition de 15 à 20 boîtes de chaussures pour Rs 12 000 après que sa clôture métallique a été forcée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 7 septembre, la Criminal Investigation Division de Flacq a mené une opération après un vol important d'accessoires de téléphonie. Près du KFC, les policiers ont repéré un homme avec un sac en raphia vert. Il s'agissait de Palwan Danny Wendy, 29 ans, sans domicile fixe. Il a tenté de fuir mais a été arrêté.

Dans son sac, la police a trouvé plusieurs articles volés. Lors de son interrogatoire, il a avoué son implication et a conduit la police jusqu'à une cachette dans un champ de canne à Argy, où une partie du butin, estimée à Rs 8 400, a été récupérée. Il a été placé en état d'arrestation.

Malgré cette arrestation, les commerçants restent inquiets. Certains dénoncent une augmentation des vols, même en pleine journée. «Deux voleurs ont tenté d'arracher le sac d'une marchande sous nos yeux. Heureusement, il ne contenait que des fruits, alors ils se sont enfuis», raconte un commerçant.

Beaucoup craignent pour leur sécurité et celle de leurs clients. «Le bazar de Flacq est devenu dangereux. Il faut plus de présence policière», ajoutent-ils. La police de Flacq continue ses enquêtes pour identifier d'éventuels complices et retrouver le reste des marchandises volées.