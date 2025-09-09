Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La requête de Laurent Gbagbo contre la candidature de Simone Ehivet rejetée

8 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Anciennement couple présidentiel, Laurent Gbagbo et Simone Ehivet ont tous deux postulé pour la candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, en Côte d'Ivoire.

Livrant la liste définitive des candidatures à cette élection le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a signifié que le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) a émis une requête, pour le compte de Laurent Gbagbo, sur la candidature de Simone Ehivet épouse Gbagbo, le 31 août 2025.

Précisément, le Ppa-CI a sollicité la suppression de la mention épouse Gbagbo sur les noms et prénoms de Simone Ehivet. Ce, pour éviter toutes confusions avec Laurent Gbagbo dans l'esprit des électeurs. La présidente du Conseil constitutionnelle, Chantal Nanaba Camara, a fait savoir que le jugement relatif à l'état civil des candidats est du ressort exclusif des tribunaux et ne relève pas des compétences du Conseil constitutionnel.

Chantal Nanaba Camara a indiqué que Simone Ehivet épouse Gbagbo remplit toutes les conditions de légitimité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution. Elle a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, donc sa candidature est recevable.

Pour rappel, le divorce de l'ex-couple présidentiel a été officiellement prononcé en 2023 par la justice ivoirienne.

