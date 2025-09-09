Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Conseil constitutionnel valide le dossier de 2 femmes candidates

Au nom du Conseil constitutionnel, la présidente Chantal Nanaba Camara a officiellement rendu publique le 8 septembre 2025, la liste finale des candidatures retenues pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Au nombre des cinq (5) candidatures définitivement retenues, figurent deux (2) femmes. Il s'agit de Mme Simone Ehivet épouse Gbagbo et de Mme Lagou Adjoua Henriette.

Selon le Conseil constitutionnel, elles remplissent toutes les conditions de légitimité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution. Elles ont toutes les deux produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral.

Simone Ehivet épouse Gbagbo

Surnommée « la Dame de fer », elle est présidente du Mouvement des générations capables (Mgc). Mme Gbagbo, pour l'élection d'octobre 2025, reste l'une des grosses têtes. Cette ex-Première dame de Côte d'Ivoire est connue de la scène politique ivoirienne. Débutant sa carrière politique dans les années 1980, elle fut officieusement conseillère auprès de son ancien époux, Laurent Gbagbo de 2000 à 2011.

Lagou Adjoua Henriette

Elle est la présidente de la plateforme dénommée Groupement des partenaires politiques pour la paix (Gp-paix). Lagou Adjoua Henriette est la fondatrice du parti politique, Rassemblement pour la paix et concorde (Rpc). Née le 22 juin 1959, elle est aussi connue de la scène politique ivoirienne. Anciennement membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), elle s'est ralliée au Congrès national de la résistance pour la démocratie (Cnrd) en 2010. Un mouvement proche de l'ex-Président Laurent Gbagbo.