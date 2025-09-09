Cote d'Ivoire: Azaguié - L'Union des jeunes du Rhdp investit son président départemental lors de sa rentrée politique

L'Union des jeunes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Uj-Rhdp) a lancé sa rentrée politique le 6 septembre 2025, à Azaguié. Placée sous le signe de la remobilisation, cette cérémonie a rassemblé une foule de militants enthousiastes, qui ont arboré les couleurs et les uniformes à l'effigie du Président Alassane Ouattara, leur candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Koné Mamadou, président national de l'Uj-Rhdp, s'est dit très satisfait de l'importante mobilisation observée. Dans son intervention, il a tracé la ligne de conduite à suivre. « La jeunesse du Rhdp doit rester active sur le terrain. Elle doit aller à la rencontre des populations, dans chaque village, chaque quartier d'Azaguié, pour porter haut le message du président Alassane Ouattara et garantir sa réélection dès le premier tour », a-t-il affirmé.

Il a également salué l'engagement constant des jeunes, justifié, selon lui, par les nombreuses actions du président en faveur de la jeunesse ivoirienne. « Nous savons tout ce que le président a accompli pour la jeunesse. Les jeunes sont reconnaissants et se mobilisent en conséquence. À partir d'aujourd'hui, chaque jeune devient un directeur de campagne du président Ouattara. Leur mission est claire : mobiliser, convaincre et assurer une victoire éclatante dès le premier tour », a déclaré Koné Mamadou.

Au cours de cette cérémonie, Cheick Doumbia a été officiellement investi président départemental de l'Uj-Rhdp d'Azaguié par Mamadou Koné et le coordonnateur régional de l'Agnéby-Tiassa, Baudouin Yapo. Il est désormais considéré comme une pièce maîtresse de la stratégie locale du parti.

Le nouveau président, Cheick Doumbia, a exprimé sa gratitude : « Ce soir, je tiens à remercier le Rhdp pour la confiance placée en moi. C'est un grand honneur et un réel plaisir d'assumer cette responsabilité. Sachez que nous relèverons ce défi avec détermination et engagement. »

Il a également précisé les grandes lignes de sa mission. « Il s'agira de mobiliser tous les départements et communes d'Azaguié, de relayer le message du président que nous avons tous en partage et de transmettre sa vision à la jeunesse. Ensemble, nous travaillerons à instaurer un climat électoral apaisé, basé sur l'écoute, le dialogue et la participation active des jeunes », a affirmé Cheick Doumbia.