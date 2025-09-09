Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre - Khady Ballo Sylla galvanise la Bagoué pour la victoire du Rhdp

La région de la Bagoué a vibré les 5 et 6 septembre 2025, au rythme d'une mobilisation exceptionnelle orchestrée par l'Union des femmes du Rhdp (Uf-Rhdp). De Tengrela à Kouto, avant l'apothéose à Boundiali, les militantes se sont rassemblées massivement pour réaffirmer leur engagement en faveur du parti présidentiel, à l'approche de l'élection du 25 octobre 2025.

Placée sous le haut parrainage du ministre Bruno Nabagné Koné, coordonnateur principal du Rhdp dans la région, cette grande tournée a été marquée par l'installation des bureaux locaux et la distinction des pionnières du parti. Le vendredi 5 septembre, les étapes de Tengréla et de Kouto ont donné le ton avec une mobilisation impressionnante, symbole de la détermination des femmes de la Bagoué.

Le lendemain, un giga-meeting au siège du Rhdp à Boundiali a constitué le point d'orgue de la tournée, réunissant élus, cadres et responsables locaux. La présence remarquée d'Assétou Gon Coulibaly et de Mme Bictogo, épouse du président de l'Assemblée nationale, a donné un éclat particulier à l'événement.

Moment fort de ce meeting : l'investiture officielle de Khady Ballo Sylla en qualité de présidente de l'Union des femmes du Rhdp de la Bagoué, aux côtés des bureaux départementaux nouvellement installés. Dans son adresse, elle a lancé un appel mobilisateur : « Je prends ici l'engagement solennel qu'au soir du 25 octobre 2025, les femmes de la Bagoué feront triompher, par un vote massif, notre candidat pour une victoire éclatante, témoignage de notre loyauté, de notre détermination et de notre sens du devoir. »

La présidente nationale de l'Uf-Rhdp, Harlette Badou N'Guessan, a pour sa part salué l'engagement des militantes : « Vous êtes déjà mobilisées, vous êtes déjà déterminées, vous êtes déjà en ordre de bataille. Que pourrais-je ajouter si ce n'est de vous féliciter et de vous dire que je compte sur vous pour faire réélire notre champion, notre fétiche, notre baobab, le président de la République, Alassane Ouattara, au soir du 25 octobre 2025 ».

Le ministre Bruno Nabagné Koné, coordonnateur principal du Rhdp dans la région, a insisté sur le rôle stratégique de la Bagoué dans la dynamique nationale du parti. En célébrant ses pionnières et en affichant une unité sans faille, l'Union des femmes Rhdp de la Bagoué, désormais conduite par Khady Ballo Sylla, a envoyé un signal fort : la région est prête à livrer un score record le 25 octobre 2025.