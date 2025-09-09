Cote d'Ivoire: Utilisation de gaz butane domestique - Les ménages d'Anono sensibilisés aux bonnes pratiques

L'entreprise Oryx Côte d'Ivoire poursuit sa campagne de sensibilisation à l'utilisation sécurisée du gaz butane domestique. À travers ces actions, la société traduit sa volonté de se rapprocher des populations et de renforcer sa proximité avec les usagers.

Le samedi 6 septembre 2025, le village d'Anono, dans la commune de Cocody, a accueilli la troisième étape de ce programme. Un choix à la fois symbolique et stratégique, qui illustre l'engagement citoyen de l'entreprise à aller directement au contact des Ivoiriens dans leur cadre de vie quotidien. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) et vise à sensibiliser les ménages aux bonnes pratiques d'utilisation du gaz butane.

Selon Gnomblesson Vivien, directeur commercial d'Oryx Gaz Côte d'Ivoire, l'objectif est clair : apporter aux populations des consignes de sécurité et d'utilisation adaptées. « Oryx Gaz Sécurité Tour est une initiative citoyenne pensée pour le bien-être de nos clients. Elle consiste à former les ménages et les commerçants afin qu'ils développent de bons réflexes et de meilleures pratiques dans l'usage du gaz », a-t-il expliqué.

Il a également insisté sur la nécessité d'adopter ces gestes simples, mais vitaux, pour prévenir les risques d'incidents domestiques. « Aujourd'hui, nous sommes à Anono pour sensibiliser les habitants à la prévention et à la manipulation des bouteilles de gaz en cas de fuite. Le but est de leur donner les moyens d'agir avec sérénité pour éviter non seulement les dégâts matériels, mais surtout les pertes en vies humaines », a-t-il précisé.

De son côté, Taha Donald, formateur, a rappelé quelques consignes pratiques : « En cas d'odeur suspecte de gaz, n'utilisez pas la bouteille. Déplacez-la dans un endroit aéré et isolé, puis recherchez la fuite à l'aide d'une mousse d'eau savonneuse », a-t-il conseillé.

Au terme de la rencontre, plusieurs habitants ont salué cette initiative. Saman Nathalie, participante, a exprimé sa gratitude : « C'est une belle opportunité pour nous. Nous repartons rassurés et mieux outillés pour utiliser le gaz sans danger dans nos foyers ». Avec ce programme, Oryx Gaz renforce sa place d'entreprise citoyenne en contribuant à la sécurité des ménages ivoiriens et à la protection des vies humaines.