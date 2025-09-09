Cote d'Ivoire: Festivités des 62 ans d'existence - Le Trésor public s'ouvre au grand public

À l'occasion de son 62e anniversaire, le Trésor public a inauguré un « Village du soixantenaire », un espace conçu pour aller à la rencontre des citoyens et renforcer la proximité avec le public. Installé sur l'esplanade de l'immeuble Sogefiha, au Plateau, ce village a officiellement ouvert ses portes le 5 septembre 2025. Lors de la cérémonie, le directeur général du Trésor public, Arthur Ahoussi, a invité ses collaborateurs à s'approprier ce nouvel espace et à y revenir avec leurs proches.

Selon lui, cette démarche constitue « la plus belle manière de témoigner de leur appartenance à la grande maison qu'est le Trésor public, tout en restituant le Trésor aux citoyens ».

62 ans de service et de valeurs

Pour le directeur général, les 62 ans du Trésor public symbolisent bien plus qu'un simple anniversaire : ils incarnent 62 années de service public, de transformation et de transmission de valeurs cardinales telles que la rigueur, l'intégrité, la loyauté et la solidarité.

Cette célébration est donc à la fois un devoir de mémoire envers les pionniers de l'institution et un acte citoyen visant à rapprocher l'administration de ses usagers. « À travers ce village, nous célébrons cet héritage de manière originale, conviviale et inclusive. Cet espace est un lieu de mémoire, de découverte, de partage, de fraternité et de joie », a rappelé Arthur Ahoussi.

Cette initiative s'inscrit dans la vision stratégique du Trésor public : « Faire du Trésor public une administration excellente et intègre, au service du citoyen et des parties prenantes ». Le Village du soixantenaire se veut un cadre festif et interactif. Les visiteurs peuvent y découvrir des stands thématiques retraçant l'histoire, les missions et les innovations du Trésor public.

Plus encore, ils ont l'opportunité de savourer des mets populaires, rappelant les saveurs de l'enfance et de la jeunesse, pour renforcer le caractère convivial et fédérateur de l'événement. Pour marquer ce soixantenaire, le Trésor public organise deux grands événements : Du 1er au 30 septembre 2025, les festivités commémoratives des 62 ans d'existence de l'institution ; du 15 au 19 septembre 2025, le 16e colloque de l'Association internationale des services du trésor (Aist), organisé à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire.

La Côte d'Ivoire a l'honneur d'assurer la présidence de cette rencontre d'envergure internationale. Avec ce double rendez-vous, le Trésor public entend inscrire son 62e anniversaire dans la mémoire collective, tout en réaffirmant sa place de pilier de la finance publique nationale et acteur engagé au service du citoyen.