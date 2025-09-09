Burkina Faso: Suivi de la campagne agricole - Le ministre d'Etat Ismaël Sombié dans le bas-fond de Kongolikoro

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié a visité, le samedi 6 septembre 2025, à kongolikoro dans la commune de Samorogouan, province du Kénédougou, région du Guiriko, un bas-fond de production de riz de 772 hectares. Cette sortie-terrain du premier responsable du département en charge de l'Agriculture dans cette localité s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne agropastorale.

Le village de Kongolikoro est situé à 50 kilomètres de Samorogouan dont il relève et à 40 kilomètres de Kourouma dans la province du Kénédogou, région du Guiriko. Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié et sa délégation se sont rendus à Kongolikoro en passant par Kourouma, à partir de l'axe Dandé-Kourouma, une voie en cours de bitumage. Déjà à partir de Kourouma, ce sont des vastes champs de maïs, de riz, de sorgho, de soja ou de coton qui se laissent admirer au vu de la bonne physio-nomie qu'ils présentent.

Ces champs qui présagent de bonnes récoltes s'étendent jusqu'au bas-fond de Kongo-likoro que le ministre Ismaël Sombié a visité. A pas de course, le commandant Ismaël Sombié a visité la plaine qui s'étend sur près de 700 hectares et destinée à la production du riz. Ce sont près de 770 producteurs qui travaillent sur ce périmètre dont une partie est aménagée. Le ministère de l'Agriculture les a accompagnés avec des semences améliorées, des engrais minéraux et des appareils de labour.

D'autres matériels vont suivre pour la récolte et l'après récolte. Dans le champ, certains des plants de riz portent déjà des fruits tandis que d'autres s'apprêtent à porter les leurs. Et c'est une production de 3500 tonnes de riz qui est attendue. Le ministre a encouragé les producteurs et les a invités à ne pas vendre le riz récolté à certains acheteurs, la SONAGESS se chargera de les enlever.

3 500 tonnes de riz attendues

Il les a rassurés que l'Etat travaillera dans la mesure du possible à mettre à leur disposition une unité de transformation, à aménager la plaine pour des cultures de contre saison et réhabiliter la voie qui mène à Kongolikoro. Le président de la coopérative des producteurs de riz, Yonissino Bamba, a salué cette visite du ministre qui les galvanise davantage.

Cette visite réjouit également le directeur régional de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Guiriko, Eric Pascal Adanabou, pour qui la campagne se déroule très bien dans la région du Guiriko « au regard de la campagne, nous pensons pouvoir atteindre l'objectif assigné à la région du Guiriko. Pour un objectif de production de 120 000 tonnes attendues pour le riz, nous sommes confiants au vu de la physionomie du riz que nous avons visité dans le bas-fond de 700 hectares.

Nous sommes optimistes que l'objectif sera atteint, car, pour seulement la plaine, il est attendu 5 tonnes à l'hectare soit une production de 3500 tonnes », a souligné le directeur régional. Il a révélé que le matériel que l'Etat a mis à la disposition des producteurs est pratiquement le double de ce qui a été fait l'année dernière. Cet effort du gouvernement, a-t-il laissé entendre, permet d'envisager une bonne campagne agricole dans la région du Guiriko.

« Dans la région du Guiriko, nous sommes très confiants que les objectifs qui ont été assignés seront atteints. La physionomie des spéculations se présente bien. Les efforts fournis par le ministère, les techniciens et d'autres acteurs vont nous permettre d'avoir une bonne campagne », a rassuré Eric Pascal Adanabou.