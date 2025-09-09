Sénégal: Financement entreprenariat des Jeunes - Le Fonds d'amorçage du PFPI lancé à Ziguinchor

9 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le Fonds d'amorçage du Projet de formation professionnelle et d'insertion (PFPI), doté de 1,8 milliard FCFA grâce à l'appui de la Fondation Mastercard a été lancé lundi à Ziguinchor, pour l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a procédé lundi au lancement du Fonds d'amorçage du Projet de formation professionnelle et d'insertion (PFPI).

Ce dispositif a pour vocation, rappelle le ministre, de financer les projets entrepreneuriaux et d'auto-emploi des jeunes Sénégalais âgés de 18 à 35 ans, avec une attention particulière portée à l'inclusion : 70 % de femmes et 5 % de personnes en situation de handicap.

« Notre ambition est claire : d'ici 2028, accompagner 100 000 jeunes vers un emploi décent et durable, en s'appuyant sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'entrepreneuriat », souligne le ministre.

Mis en oeuvre par EDC-Sénégal, le PFPI couvrira l'ensemble des 14 régions du pays et bénéficiera à plus de 181 000 jeunes.

« Avec le PFPI, nous réaffirmons notre engagement à faire de la jeunesse sénégalaise le moteur d'un développement inclusif et durable », a-t-il ajouté.

