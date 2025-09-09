Sénégal: Alphabétisation - Quand le numérique brise les barrières

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a procédé, ce lundi 8 septembre 2025, au lancement officiel du Mois national de l'Alphabétisation (MNA). Cette année le thème est axé sur : « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique ».

Le Sénégal veut aligner ses politiques éducatives sur les mutations technologiques et sociales contemporaines. Placée sous le sceau de la modernité et de l'ouverture, cette deuxième édition du MNA a pour thème : « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique ».

Cette initiative vise fondamentalement à faciliter l'accès au savoir, à diversifier les supports d'apprentissage et à renforcer la création de communautés d'échanges inclusives, où ni l'âge, ni la condition sociale ne vont constituer des freins.

Tout au long du mois de septembre, des activités de mobilisation et de sensibilisation sur les enjeux liés à l'alphabétisation et aux langues nationales se tiendront dans l'ensemble des académies du pays.

La Journée nationale de mobilisation est prévue le 13 septembre 2025 à Tambacounda sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale.