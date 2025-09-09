Sénégal: Vacances citoyennes numériques lancées - La jeunesse au coeur de l'inclusion digitale

Depuis l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, représenté par Aïssatou Jeanne Ndiaye, Directrice des TIC, a procédé lundi, au lancement officiel des Vacances citoyennes numériques.

Cette initiative marque une étape importante dans la mise en œuvre du New Deal Technologique porté par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, alignée à la Vision Sénégal 2050. Au-delà des infrastructures, ces Vacances citoyennes numériques mettent l'accent sur un enjeu fondamental : la citoyenneté numérique.

Former des centaines de jeunes, leur donner les compétences pour développer des solutions digitales adaptées aux besoins des communautés locales, c'est investir dans un Sénégal où le numérique est un levier : d'emploi et d'entrepreneuriat pour la jeunesse, d'innovation et de compétitivité pour l'économie et de bien-être et d'inclusion pour les populations.

Ce programme illustre la synergie entre l'État, les universités et les partenaires techniques et financiers, condition indispensable pour bâtir un hub numérique africain et garantir que le numérique soit avant tout au service du progrès collectif.

Comme l'a rappelé la représentante du ministre : « Le numérique peut être un espace de dérives, mais il est surtout un espace d'opportunités. C'est entre les mains de la jeunesse que se joue l'avenir numérique du Sénégal. »