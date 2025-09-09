Sénégal: Tambacounda - 400 kits alimentaires remis aux sinistrés des inondations

En visite ce lundi 8 septembre à Tambacounda, le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maimouna Diéye, a apporté le soutien de l'État aux sinistrés des inondations survenues les 13 et 14 août derniers. Elle a procédé à la distribution de 400 kits alimentaires, composés chacun d'un sac de 25 kg de riz, d'un bidon de 5 litres d'huile et de 5 paquets de sucre.

Selon le préfet Alioune Badara Mbengue, plus de 300 kits ont été attribués au département de Tambacounda, le reste étant réparti entre Koumpentoum, Goudiry et Bakel. Cette initiative s'inscrit dans le Programme de résilience aux chocs mis en oeuvre par le ministère, à travers le Projet de protection sociale adaptative (Papsa) et le Fonds de solidarité nationale (FSN).

Pour Mme Diéye, cette action marque sa première sortie officielle depuis l'extension de son portefeuille à l'Action sociale. Elle a salué la réactivité du gouverneur et des services techniques régionaux.

De leur côté, l'adjointe au maire Oumou Ba Diallo, les délégués de quartiers et les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude, tout en plaidant pour l'aménagement du cours d'eau Mamacounda, considéré comme une solution durable contre les inondations récurrentes dans la commune.

La ministre a ensuite poursuivi sa tournée par une cérémonie similaire dans le département de Koumpentoum.