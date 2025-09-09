Sénégal: Une jeune fille âgée de 13 ans, victime d'un viol collectif

Un fait divers tragique a bouleversé la quiétude des populations de Massimbé, village niché dans la commune de Bamba Thialéne, département de Koumpentoum, région de Tambacounda. Une jeune fille, partie laver ses habits au marigot situé en périphérie de la localité, a été agressée sexuellement par un groupe de six garçons mineurs.

Selon les premiers témoignages recueillis, la victime aurait été surprise par ses agresseurs alors qu'elle s'affairait avec d'autres filles au bord de l'eau. Ces derniers auraient menacés les témoins avant de s'attaquer à la fille. Ils l'ont attrapée, mise dans l'eau violemment à tel point qu'elle aurait perdu connaissance avant d'abuser d'elle tour à tour. Alertés, les habitants ont rapidement porté secours à la jeune fille et signalé l'affaire aux autorités compétentes.

Blessé, une ambulance a transporté la victime au district sanitaire de Koumpentoum où les services de santé et d'action sociale ont été mobilisés pour sa prise en charge tant sur le plan médical que psychologique.

Les leaders communautaires, très choqués par ce crime, ont condamné l'acte avec fermeté et appellent à une vigilance accrue pour protéger les jeunes filles exposées aux risques dans les zones isolées.

Cet événement remet sur la table la question de la sécurité des femmes et des enfants dans les villages reculés, où les corvées quotidiennes les exposent parfois à de graves dangers. Il remet également au goût du jour l'indiscipline et le banditisme de certains enfants, laissés à eux même.