Afrique: Invincibles en UNAF, l'AS FAR est qualifiée pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025

Après un parcours parfait, la section féminine de l'AS FAR a remporté lundi le tournoi de l'UNAF, décrochant ainsi sa qualification directe pour la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025. Le football féminin marocain brille depuis plusieurs années, et l'AS FAR y joue un rôle central. Avec un palmarès impressionnant -- 12 titres de Botola et 12 Coupes du Trône -- le club de la capitale domine le championnat national, tout en affirmant sa présence sur le continent.

Le Championnat féminin des clubs champions de l'UNAF, disputé en Tunisie, s'est conclu lundi avec un nouveau succès pour les Militaires, sacrées pour la troisième fois de leur histoire. Elles obtiennent ainsi leur ticket pour l'édition 2025-2026 de la Ligue des champions féminine de la CAF.

Les joueuses de Doha El Madani ont signé une performance sans faille en remportant tous leurs matches : une victoire 3-1 face au FC Masar égyptien, un succès éclatant 4-0 contre l'Afak Relizane algérien, et un dernier triomphe 4-0 sur l'AS Sousse tunisien.

Au-delà de leur domination nationale, les Militaires confirment leur suprématie en Afrique du Nord. L'AS FAR représentera ainsi le Maroc en Ligue des champions pour la cinquième fois, n'ayant manqué aucune édition depuis le lancement de la compétition en 2021.