Tunisie: Concours international 'Pont vers le chinois' - Une Tunisienne primée pour son excellence oratoire

L'étudiante tunisienne Jinene Mathlouthi s'est distinguée lors de la 24e édition du concours international « Pont vers le chinois » destiné aux étudiants du monde entier, en remportant le Prix de l'excellence oratoire.

Ce prix lui a été attribué grâce à la qualité de son expression orale et à sa prestation artistique dans les épreuves « Présentateur du tourisme et de la culture » et « Rencontre par l'art », deux volets clés de la compétition.

Cette distinction consacre non seulement le talent et le charisme de la lauréate, mais souligne également les progrès continus des étudiants tunisiens dans ce concours mondial, qui vise à promouvoir l'apprentissage de la langue chinoise et les échanges culturels.