Tunisie: Concours international 'Pont vers le chinois' - Une Tunisienne primée pour son excellence oratoire

9 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'étudiante tunisienne Jinene Mathlouthi s'est distinguée lors de la 24e édition du concours international « Pont vers le chinois » destiné aux étudiants du monde entier, en remportant le Prix de l'excellence oratoire.

Ce prix lui a été attribué grâce à la qualité de son expression orale et à sa prestation artistique dans les épreuves « Présentateur du tourisme et de la culture » et « Rencontre par l'art », deux volets clés de la compétition.

Cette distinction consacre non seulement le talent et le charisme de la lauréate, mais souligne également les progrès continus des étudiants tunisiens dans ce concours mondial, qui vise à promouvoir l'apprentissage de la langue chinoise et les échanges culturels.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.