Tunisie: 5 millions de dinars pour redonner vie à l'Institut Bab Jedid à Sousse

L'Institut Bab Jedid à Sousse, fermé depuis plus de trois décennies, entame une nouvelle vie. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment historique, construit en 1900, ont officiellement été lancés lundi 8 septembre 2025, avec pour objectif de le transformer en un centre culturel polyvalent au service des habitants et de la région.

Classé monument historique en janvier 2021 par décision du ministère de la Culture, l'Institut Bab Jedid est longtemps resté à l'abandon, suscitant l'inquiétude et les appels répétés de la société civile et des associations locales. La municipalité de Sousse, en partenariat avec plusieurs organismes internationaux, a finalement concrétisé un projet de réhabilitation attendu depuis des années.

Le coût global de l'opération est estimé à 5 millions de dinars. Le financement est assuré par l'Association internationale des maires francophones (AIMF) et la ville de Lozas (Suisse), tandis que les études préliminaires ont bénéficié du soutien du Secrétariat d'État suisse à l'économie. Selon les premières estimations, la durée des travaux devrait atteindre 18 mois, soit environ un an et demi.

Un espace culturel polyvalent pour le rayonnement de Sousse

L'architecte en charge du projet, Manel Makhlouf, a précisé que la réhabilitation vise à restituer au bâtiment son éclat patrimonial tout en l'adaptant aux besoins contemporains. Le futur centre culturel comprendra des salles dédiées aux activités artistiques et éducatives, un auditorium, une bibliothèque numérique, une salle de cinéma, un théâtre, ainsi qu'un café culturel et des espaces de restauration.

La municipalité de Sousse entend faire de ce lieu un espace vivant et inclusif, capable d'animer la vie du quartier et de renforcer l'attractivité culturelle de la ville. L'initiative vise également à valoriser un patrimoine architectural emblématique, trop longtemps laissé à l'abandon depuis la fermeture de l'Institut en 1994.

Au-delà de la restauration d'un bâtiment historique, ce projet incarne une volonté de concilier mémoire patrimoniale et dynamisme culturel. La transformation de l'Institut Bab Jedid s'inscrit dans une démarche plus large de réhabilitation du centre-ville et de mise en valeur des monuments historiques de Sousse.

La société civile, qui a longtemps plaidé pour la sauvegarde de ce site, voit dans ce chantier une victoire pour le patrimoine et la culture. À terme, le nouveau centre devrait constituer un pôle culturel et social majeur, favorisant l'accès à la culture pour tous et contribuant à la revitalisation du tissu urbain.