Afrique du Nord: Pfizer annonce la nomination de Ouardia Djoudjai au poste de Directrice du Cluster Afrique du Nord.

Dans ce rôle stratégique, Mme Djoudjai supervisera les opérations de Pfizer en Afrique du Nord, en stimulant la croissance et l'innovation dans plusieurs domaines thérapeutiques.

Depuis son arrivée chez Pfizer en 2010, Mme Djoudjai a progressé vers des postes à responsabilités croissantes dans le marketing, la gestion de marque et la direction de catégories. Plus récemment, elle a travaillé en tant que directrice commerciale de vaccins et oncologie pour les pays du Golfe, où sa vision stratégique a permis d'obtenir des performances commerciales robustes et de renforcer l'engagement des équipes.

Avec plus de 17 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, Mme Djoudjai a implémenté avec succès des stratégies de vente et de marketing à fort impact dans le Golfe et sur les marchés émergents, couvrant l'oncologie, les maladies rares, les vaccins et la médecine interne. Son leadership dans des initiatives d'entreprise innovantes a été instrumentalisé dans le maintien d'une croissance à deux chiffres dans plusieurs catégories thérapeutiques.

Mme Djoudjai est également une fervente défenseure de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Elle a présidé le conseil Diversité, Équité et Inclusion dans le Golfe au cours des trois dernières années et est membre fondatrice du conseil MENA Diversité, Équité et Inclusion, promouvant un leadership inclusif et la transformation de la culture organisationnelle.

La nomination de Mme Djoudjai reflète également l'engagement constant de Pfizer en faveur d'un leadership centré sur les patients en Afrique du Nord. Elle apporte une compréhension approfondie du paysage de la santé dans la région et s'engage à élargir l'accès aux traitements innovants.

Sous sa direction, Pfizer continuera de privilégier les partenariats avec les prestataires de soins, les gouvernements et les communautés pour garantir aux patients l'accès aux thérapies dont ils ont besoin. Sa passion pour l'amélioration des résultats de santé des patients est au coeur de sa vision stratégique pour le cluster.

Commentant sa nomination, Mme Djoudjai a déclaré :

«Je suis honorée de diriger le cluster Afrique du Nord de Pfizer à un moment aussi transformateur pour le secteur de la santé dans la région. Ayant bâti ma carrière chez Pfizer depuis plus de 15 ans, je suis particulièrement fière d'assumer ce nouveau rôle et de continuer à évoluer au sein d'une organisation qui investit constamment dans ses collaborateurs et dans

sa mission. Mon objectif est de tirer parti de l'innovation mondiale de Pfizer et de l'expertise locale pour améliorer l'accès des patients à des thérapies qui changent la vie, tout en favorisant une culture d'excellence, de collaboration et d'inclusion au sein de nos équipes. »

Mme Djoudjai est titulaire d'une licence en sciences et d'une certification exécutive en leadership de la croissance stratégique. Elle poursuit actuellement un MBA à l'Université de Liverpool, témoignant de son engagement envers l'apprentissage continu et l'excellence en leadership.