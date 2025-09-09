Tunisie: 80 % des installations sauvages supprimées, selon la police municipale de Ben Arous

Le chef de la brigade régionale de la police municipale de Ben Arous, le commandant Makram Manssi, a annoncé mardi la réalisation de 9 476 campagnes économiques conjointes depuis le début de l'année, en coordination avec les ministères de l'Intérieur et du Commerce ainsi que l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires.

Ces campagnes, qui se poursuivent à un rythme soutenu, visent avant tout à sensibiliser et à protéger les intérêts des citoyens, producteurs, détaillants et commerçants, tout en luttant contre les pratiques illégales et les atteintes à la transparence du marché.

Contrôles, saisies et procès-verbaux

Les opérations ne se limitent pas aux marchés de gros, mais s'étendent aux marchés hebdomadaires et aux commerces de détail, conformément aux instructions du Président de la République, du ministre de l'Intérieur et des autorités sécuritaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une nouvelle campagne doit d'ailleurs être lancée ce mardi devant le siège du ministère du Commerce, après une série de contrôles effectués la semaine dernière dans plusieurs marchés de gros à travers le pays.

Selon Manssi, les agents passent à la répression en cas de non-respect de la loi. Il a souligné que l'État assure la disponibilité des produits de consommation, mais que des pratiques spéculatives persistent dans les circuits de distribution. Il a notamment cité la saisie récente, de nuit, d'un camion transportant 25 tonnes de sucre.

Les campagnes économiques conjointes ont déjà abouti à plus de 20 000 procès-verbaux pour infractions liées à la concurrence et aux prix.

Makram Manssi a par ailleurs qualifié l'occupation anarchique de l'espace public de "fléau", indiquant que 80 % des installations sauvages ont été éliminées grâce aux opérations quotidiennes. Il a rappelé que "le trottoir appartient au citoyen" et invité les commerçants à plus de civisme.

À l'approche de la rentrée scolaire, il a enfin assuré que toutes les dispositions sécuritaires sont prises, sous la supervision du Chef de l'État, du ministre de l'Intérieur et des autorités compétentes, pour garantir la sécurité des établissements éducatifs et de leurs abords.