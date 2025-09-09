Tunisie: Le prince Fayçal Ben Farhan en visite à Tunis pour renforcer la coopération tuniso-saoudienne

Le prince Fayçal ben Farhan ben Abdellah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, effectue ce mardi une visite de travail en Tunisie, à l'invitation de son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Selon un communiqué du département tunisien des Affaires étrangères, cette visite sera marquée par la tenue de la quatrième session du Comité de suivi et de concertation politique, coprésidée par les deux ministres.

Les discussions porteront sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre Tunis et Riyad, ainsi que sur l'importance de consolider la coordination et la concertation autour des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun.