Sénégal: Kédougou - La mine de Boto produit son premier lingot d'or

Dakar — Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d'or de la mine de Boto, qu'il exploite dans la région de Kédougou (sud-est), une "étape décisive" marquant l'entrée officielle du site en production et couronnant "plus de deux ans de travaux intensifs".

Dans un communiqué transmis à l'APS, il considère que la sortie du premier lingot d'or de cette mine implantée dans la commune de Madina Baé illustre également "la concrétisation" de sa stratégie aurifère, laquelle "vise à renforcer durablement sa présence en Afrique de l'Ouest et à consolider son positionnement d'acteur de référence dans le secteur aurifère continental".

Selon le Groupe Managem, la mine de Boto est un des projets miniers les plus importants du Sénégal, avec un investissement de 350 millions d'euros, soit plus de 167 milliards de francs CFA.

"La mine vise une production annuelle moyenne de 160 000 onces d'or, soit environ5 tonnes, au cours des trois premières années.

Ses réserves sont évaluées à environ 1,8 million d'onces, soit près de 56 tonnes, et sa durée de vie estimée à douze ans", indique-t-il dans le communiqué.

La mine à ciel ouvert de Boto a une capacité d'extraction de 35 millions de tonnes de roche par an et s'appuie sur une usine de traitement de 2,75 millions de tonnes de minerai par an, selon la même source.

Elle est également dotée d'une centrale électrique de 23 MW, d'un barrage d'eau, d'une digue à résidus, d'un dépôt de carburants, d'une base de vie, d'une piste d'atterrissage et d'un réseau routier.

"Au plus fort de la phase de construction, le projet a mobilisé plus de 2 500 emplois, dont 90%occupés par des Sénégalais. À terme, l'exploitation devrait générer plus de 1 500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social au niveau local et régional", selon ses promoteurs.

Ils affirment que la mine de Boto "a intégré, dès sa phase de construction, un programme d'actions communautaires visant à améliorer l'accès à l'eau potable, la santé, la formation

professionnelle et l'employabilité des jeunes et des femmes".

Le président directeur général du Groupe Managem, Imad Toumi, dont les propos sont rapportés par le communiqué, considère que le projet de de la mine de Boto "s'inscrit pleinement" dans une "vision de croissance durable, fondée sur l'excellence opérationnelle, le respect de l'environnement et l'attention portée aux communautés locales".