Sénégal: Moustapha Guirassy alerte sur les risques d'une 'autre forme d'analphabétisme'

La question de l'alphabétisation, au-delà de la question des langues nationales, doit en même temps aider à repenser le numérique, au risque de favoriser une autre forme d'analphabétisme, a déclaré le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy.

"Le risque qu'il y a, si on ne repense pas le numérique, le digital, si on ne se l'approprie pas, c'est de vivre une autre forme d'analphabétisme et c'est un danger", a-t-il dit, lundi, à Diamniadio, lors de la cérémonie officielle de commémoration de la Journée mondiale de l'alphabétisation, marquant le lancement du mois national de l'alphabétisation.

"Il faut reconsidérer notre relation avec les nouvelles technologies. L'alphabétisation est une question centrale replacée dans le contexte du numérique", a insisté le ministre de l'Education nationale.

Pour Moustapha Guirassy, "les enjeux de la connaissance du numérique sont importants avec beaucoup d'opportunités pour faciliter, fluidifier et accélérer les apprentissages et enseignements".

En même temps, ajoute-t-il, il s'agit également de sensibiliser les différents acteurs sur le caractère crucial stratégique et important de la maitrise et de l'appropriation de ces nouvelles technologies, "sinon le risque est grand de vivre d'autres formes d'analphabétisme".

Le professeur Boubacar Diop dit Bouba, coordonnateur du comité de pilotage de l'Agenda national pour la transformation de l'Enseignement supérieur, a mis l'accent sur les opportunités qu'offre le numérique, à travers notamment l'Intelligence artificielle (IA).

"Pour reconstituer notre mémoire, l'IA peut aider dans le cadre des enseignements et apprentissages et permettre à pas mal d'acteurs de bénéficier de ces enseignements très vite grâce au numérique et à l'IA", a-t-il souligné.

La deuxième édition du mois national de l'alphabétisation devrait permettre de mobiliser tous les acteurs autour de cette problématique, en rapport avec le numérique.

La réflexion sera centrée sur le thème "Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique", une opportunité de réfléchir sur les enjeux de l'alphabétisation et les perspectives de mise en oeuvre des programmes d'éducation de base des jeunes et des adultes à l'ère du numérique.