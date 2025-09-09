Sénégal: Sedhiou - Un camp de circoncision accueille 150 enfants

Sédhiou — Quelque 150 enfants ont été circoncis, lundi, à Médina Wandifa, une commune de la région de Sédhiou (sud), dans le cadre d'une initiative de la parlementaire Khady Gaye (majorité), organisée en partenariat avec l'association Médecine et Solidarité Internationale (MEDISOL International) dirigée par la gynécologue-obstétricienne et femme politique, Rose Wardini, a appris l'APS de ses organisateurs.

Ce camp de circoncision, qui va durer trois semaines, a mobilisé une équipe de professionnels de la santé venus avec des médicaments pour la prise en charge post-opératoire et un encadrement logistique rigoureux.

"Au-delà de l'aspect sanitaire, l'événement a également été l'occasion de promouvoir l'éducation. Cent cinquante kits scolaires ont été distribués aux jeunes filles de la commune de Médina Wandifa, à l'approche de la rentrée scolaire", a signalé Rose Wardini.

Lors de la cérémonie, l'adjoint au sous-préfet de Médina Wandifa, Sadibou Mané, a exhorté les populations à s'approprier cette initiative et à veiller à la sécurité des enfants durant leur séjour dans la "case des hommes, un lieu traditionnel d'apprentissage et de transmission culturelle".

Il a également plaidé pour la pérennisation des actions sociales dans d'autres domaines, notamment dans la construction de salles de classe adaptées.

La parlementaire Khady Gaye, responsable du parti au pouvoir à Bounkiling, un des trois départements de la région de Sédhiou, a pour sa part lancé un appel aux bonnes volontés, y compris au Premier ministre Ousmane Sonko, pour soutenir des initiatives pareilles.